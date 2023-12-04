快訊

它替補衛視電影台！迪士尼11頻道將撤台 過半業者向NCC申請替補頻道

陸網友指控「五月天假唱」 相信音樂不忍了！全力反擊

亞錦賽／大巨蛋比賽突傳警報聲響 菲律賓教頭坦言被嚇一跳

在監投票案 憲法法庭8日開說明會

中央社／ 台北4日電

受刑人聲請獄中投票，最高行政法院日前駁回聲請確定。圖／聯合報系資料照片
受刑人聲請獄中投票，最高行政法院日前駁回聲請確定。圖／聯合報系資料照片
林姓受刑人聲請獄中投票，最高行政法院日前駁回聲請確定。林姓受刑人聲請裁判憲法審查及暫時處分。憲法法庭預計12日8日下午舉行說明會。說明會開放旁聽，並無網路直播

第16任總統副總統選舉及第11屆立法委員選舉將於明年1月13日舉行，林姓男子目前在台北監獄服刑，戶籍遷入北監。他函請中選會、桃園市選舉委員會於明年選舉時，在北監設置投票所。但中選會及桃園市選委會認為若在監所內設置投票所，屬於特設投票所，應明文規範，以避免爭議。

林男不服，向台北高等行政法院提起行政訴訟，並聲請定暫時狀態處分。北高行10月間裁准林男聲請，桃園市選委會應於此案訴訟確定前，在北監設置投票所。桃園市選委會提起抗告，最高行政法院日前廢棄原裁定，駁回林男聲請確定。

林姓受刑人已向憲法法庭聲請裁判憲法審查及暫時處分，憲法法庭訂於12月8日下午2時舉行說明會，說明會開放旁聽，但沒有網路直播。

憲法法庭今天公布爭點題綱，包括聲請裁判憲法審查部分，最高行政法院112年度抗字第397號駁回定暫時狀態處分之裁定，侵害聲請人之何種憲法上權利，其聲請是否應受理；聲請暫時處分部分，是否符合憲法訴訟法第43條第1項規定。

桃園市選舉 網路直播 投票

延伸閱讀

富邦媒結盟「巨星傳奇」電商直播團隊 注入「星」動能

衛福部明年設「監管雲」監控 托嬰團體：恐爆離職潮

【重磅快評】民進黨終對憲法表態 難撕賴清德台獨印記

侯友宜：賴清德支持台獨不照憲法 令人民最恐懼

相關新聞

行政執行署拍賣會 「遊艇」成標的首拍306萬元拍定

法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆辦公室舉辦聯合拍賣會，較少見的標的物是俗稱「遊艇」的娛樂漁船。這艘名為「聖堡威廉號」遊...

36歲女律師稱「勝率最高離婚律師」、30年經驗 被記警告

36歲許姓女律師大打「勝率最高離婚律師」廣告，還在主持的律師事務所網站以「在高雄地區深耕34年」、「高雄律師最強律師免費...

北市清潔隊員互砍2死1傷 傷者出院辯正當防衛仍遭聲押

台北市環保局清潔隊建成分隊「以工代賑」員工高男、王男，日前爆發糾紛，高男涉找來廖男、李男助陣，在蘭州街持刀砍向王男，高、...

在監投票案 憲法法庭8日開說明會

林姓受刑人聲請獄中投票，最高行政法院日前駁回聲請確定。林姓受刑人聲請裁判憲法審查及暫時處分。憲法法庭預計12日8日下午舉...

司改問題叢生 民團盼候選人提解方

「盼候選人重視司法案件過多、檢察官濫權、恐龍法官等問題！」司改團體「司法正義行動聯盟」4日指出，三黨總統參選人雖有對司法改革提出意見，但大都在增加司法系統壓力，對已經癱瘓的司法系統造成更大的負擔。他們呼籲總統與立委候選人優先考慮解決司法案件過多、檢察官濫權等問題。

通緝犯騎機車違規被警員開單 冒簽弟弟名字吃官司

胡姓男子騎機車先後闖紅燈、未戴安全帽，分別被警員攔下開交通違規舉發通知單，為避免通緝身分被發現，涉嫌冒用弟弟名義在單上簽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。