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司改問題叢生 民團盼候選人提解方

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「盼候選人重視司法案件過多、檢察官濫權、恐龍法官等問題！」司改團體「司法正義行動聯盟」4日指出，三黨總統參選人雖有對司法改革提出意見，但大都在增加司法系統壓力，對已經癱瘓的司法系統造成更大的負擔。他們呼籲總統與立委候選人優先考慮解決司法案件過多、檢察官濫權等問題。

大量案件癱瘓司法

台灣公民人權聯盟、台灣陪審團協會及諸多民間團體組成之「司法正義行動聯盟」，邀請學者、專家、NGO等代表，評鑑各候選人的司法政見。台灣公民人權聯盟常務理事陳為祥表示，他們發現社會抨擊的諸多司法問題，是因司法體制存在重大的根本性錯誤而產生。

依評鑑法案經驗及整理民團觀察意見，統整司法體系的四大問題分別是：一、司法癱瘓問題；二、檢察官定位不明、且浮現濫權問題；三、無法清除恐龍法官；四、司法政策無法與時俱進、即時調整。「司法正義行動聯盟」指出，三黨總統參選人雖有對司法改革提出意見，但彼此關注的焦點卻不相同。

例如，民進黨參選人賴清德想要解決黑、金、槍、毒、等案件；國民黨參選人侯友宜則要解決詐騙案及重立針對官員貪汙的「特偵組」：民眾黨參選人柯文哲注重積案問題及反對「特偵組」。然即便總統參選人提出大致「司法改革方向」，但是大部分政策均是在增加司法系統壓力，對已經癱瘓的司法系統反而造成更大的負擔。

立法遏止檢調濫權

因此，他們提出多項政見供候選人參考，包括制定檢察官專法，明確定位檢察官公訴人地位；將偵查庭改為偵查室，賦予立院彈劾違法濫權檢察官等。在消除恐龍法官部分，改革法官任用資格，酌採外國制度，由資深律師或檢察官出任；法官應權責相符。最後，在總統層級設立獨立且能充分反映民意的司改機制。

另外，在司法癱瘓問題上，應將簡易案件交給警察偵辦，重大案件留給檢察官，且檢察官也要強化起訴品質，以及將單純私人糾紛案件除罪化，循民事程序處理，以減輕司法負荷。陳為祥表示，他們希望三組總統參選人能明確回應是否贊成這些解決方式，並且就司法改革清楚表態。

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司改團體4日提出簡化訴訟程序、設立彈劾濫權檢察官等政策，盼三黨總統候選人參考。（直播截圖）
司改團體4日提出簡化訴訟程序、設立彈劾濫權檢察官等政策，盼三黨總統候選人參考。（直播截圖）

司法改革 檢察官 恐龍法官

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