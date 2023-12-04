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恐怖網友要求每天上Discord聊天 他1天沒上線竟遭恐嚇
21歲曾姓男子與未成年的網友小瑜（化名）每天在聊天軟體Discord「穩聊」，但去年11月30日小瑜因沒有上線，曾男竟氣得傳送：「我是的話你大概就不會在家了，在我身上有血的味道，但不是別人的就是自己的」等文字恐嚇，讓小瑜嚇得報警。新竹地院依恐嚇危害安全罪，處曾男拘役30日，易科罰金3萬元。
判決書指出，曾男因玩線上遊戲認識未成年的網友小瑜，兩人透過聊天軟體Discord每天聊天，不過去年11月30日，小瑜因未上線和曾男聊天，且欲斷絕聯繫，曾男竟傳送：「我是的話你大概就不會在家了，在我身上有血的味道，但不是別人的就是自己的，你聲音開了我感覺你嚇哭了」等文字恐嚇，讓小瑜嚇得報警提告。
小瑜表示，曾男要求自己每天都要通話，但是那一天晚上兩人沒有通話，曾男就傳送恐嚇訊息給他，因覺得害怕才報警。
曾男辯護人出示醫院診斷證明，主張曾男有輕度身心障礙證明，且被診斷為輕度智能不足，行為時確實有精神障礙或其他心智缺陷，導致其辨識能力降低，盼法官減輕其刑。
不過法官認為，曾男對法官提問均可理解，案發時並無任何因精神障礙或其他心智缺陷，導致其行為能力顯著降低，因此不予緩刑，最終依恐嚇危害安全罪，處曾男拘役30日，易科罰金3萬元。
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