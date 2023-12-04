2準司法官性騷女同學 司法官學院：汰除品德不合格學員

法務部司法官學院驚爆2名男學員性騷擾事件，且加害人不止1人，司法官學院中午發布聲明指出，將嚴格依相關機制處理，以提升學員性別意識價值觀和實踐，汰除品德學識不合格的學員。

司法官學院中午表示，第64期學員向學院師長反映2位學員於聚餐等與其他學員互動之場合，有搭肩等不當碰觸他人身體而逾越行為分際之言行，院長柯麗鈴獲悉後，指示循學院相關機制處理。

學院表示，事件發生後，由各組導師分別訪談輔導相關學員，除釐清事件經過外，並提醒學員若有需要，可預約「心理健康諮詢」服務；雖被害女學員暫未提出申訴，但學院已迅速調查並為糾正及補救措施，又為保護被害學員，已調整組別，避免加害與被害學員有於同組活動的情形。

司法官學院說，本學院召開2位學員之品德學識專案考評會議後，認定2人之行為已違反「法務部司法官學院學員守則」之規定，經依「法務部司法官學院司法官學員品德學識成績考查要點」所列項目，予以考查。

經過委員評定認為，2名男學員品德學識成績不及格，待報請司法官訓練委員會審議是否通過；如通過，再由學院函請公務人員保障暨培訓委員會核定廢止受訓資格。