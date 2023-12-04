解決司法沉痾 司法正義行動聯盟提四大呼籲

本次大選選情幾乎落在各政黨的政治角力上，政策攻防及討論相較往年大選少了許多，更別說屬於非民生議題的「司法改革」政策，然而依據台灣公民人權聯盟委託進行民調，對於2024年總統大選，71.9%的受訪者認為司法改革是重要議題，77.6%的受訪者認為總統參選人應該提出完整的司法改革政策，卻有79.8%的受訪者表示不知哪些總統參選人已提出司法改革政見，顯示總統參選人對司法改革議題關注不足，至今未能提出讓人民有感的政策。

台灣公民人權聯盟、台灣陪審團協會及諸多民間團體組成之「司法正義行動聯盟」邀請學者、專家、NGO等代表擔任評鑑委員，舉行「立法委員司法正義政策」評鑑。然而聯盟在評鑑過程發現，現況下社會抨擊的諸多司法問題，追根究柢是因司法體制存在重大的根本性問題。司法正義行動聯盟依評鑑法案經驗及整理民團觀察意見，統整司法體系的四大問題：

一、司法癱瘓問題

二、檢察官定位不明、且浮現濫權問題

三、無法清除恐龍法官

四、司法政策無法與時俱進、即時調整