解決司法沉痾 司法正義行動聯盟提四大呼籲
本次大選選情幾乎落在各政黨的政治角力上，政策攻防及討論相較往年大選少了許多，更別說屬於非民生議題的「司法改革」政策，然而依據台灣公民人權聯盟委託進行民調，對於2024年總統大選，71.9%的受訪者認為司法改革是重要議題，77.6%的受訪者認為總統參選人應該提出完整的司法改革政策，卻有79.8%的受訪者表示不知哪些總統參選人已提出司法改革政見，顯示總統參選人對司法改革議題關注不足，至今未能提出讓人民有感的政策。
台灣公民人權聯盟、台灣陪審團協會及諸多民間團體組成之「司法正義行動聯盟」邀請學者、專家、NGO等代表擔任評鑑委員，舉行「立法委員司法正義政策」評鑑。然而聯盟在評鑑過程發現，現況下社會抨擊的諸多司法問題，追根究柢是因司法體制存在重大的根本性問題。司法正義行動聯盟依評鑑法案經驗及整理民團觀察意見，統整司法體系的四大問題：
一、司法癱瘓問題
二、檢察官定位不明、且浮現濫權問題
三、無法清除恐龍法官
四、司法政策無法與時俱進、即時調整
「司法正義行動聯盟」指出三黨總統參選人雖有對司法改革提出意見，但彼此關注的焦點卻不相同，如民進黨參選人賴清德，是要解決黑、金、槍、毒、等案件，國民黨參選人侯友宜，則是要解決詐騙案及重立針對官員貪汙的「特偵組」，民眾黨參選人柯文哲，則是注重積案問題及反對「特偵組」。然即便總統參選人提出大致「司法改革方向」，大部分均是增加司法系統壓力，對已瘓的司法系統造成更大的負擔。司法正義行動聯盟對司法體制四大重點問題，提出17項根本性的解決方案，進行「頭家面試」，將遞送「頭家面試」司法提問的問卷給予參選人，期望總統參選人及立委參選人正視司法沈痾，回應人民對司法的提問。
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