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遭爆未繳尾款…鄭寶清告四叉貓、鄭弘儀求償百萬 法院判敗訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

前立委鄭寶清。圖／報系資料照
前立委鄭寶清。圖／報系資料照
前立委鄭寶清，去年脫離民進黨競選第三屆桃園市長期間，遭網紅「四叉貓」劉宇席上鄭弘儀主持節目爆料，沒繳尾款給廠商，鄭寶清提告四叉貓損害其名譽，鄭弘儀也該連帶賠償，求償100萬元。士林地方法院認，四叉貓有先查證，節目上言論無不法，判決鄭寶清敗訴。

鄭寶清主張，他去年底是桃園市第三屆市長候選人，名譽至關重大，四叉貓在鄭弘儀主持節目「鄭知道了」引用他人資訊誣指他欠款。鄭弘儀附和稱「原來是這樣，因為他沒繳錢」損害其名譽，造成觀眾有錯誤印象，向兩人求償100萬元精神慰撫金。

「四叉貓」在節目中稱「然後他講說，明明說好這個月8月24號會給尾款，可是沒有做到，沒有收到尾款」、「最後第三筆也就是尾款，8月24號要給，但是沒給，然後所以他才不爽」、「廠商在8月27日洗了鄭寶清五千個怒，所以剛剛那個新聞，不是1450洗的，是你鄭寶清沒有繳尾款，他不爽去洗你怒的」。

鄭弘儀、四叉貓均否認侵權。鄭弘儀主張，鄭寶清是從政數十年的政治人物，當時為桃園市長候選人屬公眾人物，與網軍糾紛為可受公評之事，節目錄製播放前，鄭寶清等報導，即已甚囂塵上，他在節目上說「原來是這樣，因為他沒繳錢」的言論為真實。

 四叉貓主張，鄭寶清曾在臉書提到1450去洗粉絲團，於是他查了新聞看到下方留言「有人叫鄭寶清還錢」並聯繫這些假帳號，得知8月24日鄭寶清要付尾款，但沒收到尾款，廠商3天後大量洗版叫鄭寶清還錢。

法院認定，鄭寶清稱妻子委託人做臉書行銷，支付5成費用後，在要交付3成款項時，廠商稱不做你們案子，拒絕收受3成款項，而非不付尾款，鄭寶清與廠商在未付款部分互有爭執；四叉貓提出親自至廠商辦公室聽取解釋網路操作流程照片，廠商和鄭寶清妻子的對話紀錄等證據，四叉貓經相關調查，難認其在節目上言論不法。鄭弘儀則對於可受公評之事發表意見，未使用偏激不堪言詞發表評論，不具違法性。全案原告之訴駁回。可上訴。

鄭寶清 四叉貓

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