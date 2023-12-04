72歲妻殺死九旬中風夫稱「完全沒印象」 兒求情判刑6年定讞

王姓婦人在家中廁所推倒90歲丈夫，拿水果刀猛刺胸口致死，最高法院判刑6年定讞。圖／聯合報系資料照片 72歲王姓婦人去年在家中廁所推倒90歲蕭姓丈夫，拿水果刀朝丈夫胸口猛刺致死，一審依殺人罪判10年6月徒刑，二審考量她長年照顧丈夫不曾離棄，長期壓力無法排解才殺人而改判6年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

王婦與丈夫結婚多年育有2子，她因酒精及藥物相關精神病史需定時服藥，平時需丈夫提醒照料。去年8月2日下午，王婦突然在自家廁所裡推倒丈夫並以水果刀攻擊，長子致電察覺異狀，通知次子返家。

一審審理時，王婦稱對案發過程完全沒有印象，律師主張她有精神病史且長期服藥，事發時受疾病及藥物影響，辨識行為違法及控制行為能力明顯降低。

一審指出，王婦警詢、偵訊過程曾敘述案發經過，明確表明案發地點是自家主臥室廁所，還說自己當時是看到一名男子闖進廁所才會推倒對方，以為對方是壞人，趁對方未起身之際，跑去廚房拿水果刀攻擊。

一審認為王婦能記得凶案核心情節，又能完成複雜精密動作，可認她案發當下精神無問題，王婦在警詢時坦認犯行，只是「否認知悉被害人是丈夫」，犯後態度尚可，加上2個兒子都替她求情，希望能夠輕判，審酌她與丈夫過往相處情況、年事已高，判10年6月徒刑。

二審審理後認為王婦犯罪事證明確，但犯案是偶發為之，並非事前預謀，考量王婦與丈夫結縭同住逾50年，彼此相依為命，雖偶有爭吵，但無肢體衝突，感情尚稱良好。

再者，蕭姓丈夫二度中風，身體狀況大不如前，心情鬱悶，家中氣氛低迷，多費妻子耐心排解情緒，王婦長年為疾病所苦，有睡眠障礙，另考量她現年已72歲實屬高齡，沒有其他前案紀錄，犯後坦承核心情節，且在二審審理時坦承犯罪，已見悔悟之心，斟酌家屬請求從輕量刑，改判6年徒刑，最高法院駁回上訴，全案確定。