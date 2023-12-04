快訊

開戰？賀中華隊在大巨蛋奪首勝 侯友宜酸爆柯文哲

國1北上新竹段凌晨條狀鋼鐵散落 43輛車接連碰撞受損

搶便宜貨犯大忌 5年存兩桶金的小資女不做3件事

6旬夫妻情變 不識字夫遭騙印鑑章過戶新北2棟房產

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市66歲張姓男子因自身不識字，於是將房產文件及印鑑均交給61歲莊姓妻子保管，莊女為保障自身，2019年9月利用不知情地政士以「夫妻贈與」為由，將張男新北蘆洲2棟房產移轉至自己名下，後因夫妻爭吵，張要求返還權狀印章，莊女擔心東窗事發，修改權狀的所有權人資料後列印交付，張至地政事務所洽詢發現竟是贗品，桃園地檢署偵結，將莊女依偽造文書罪起訴。

起訴指出，張男與莊女結褵多年，同住於桃園市觀音區，張男因國小畢業不識字，長年將重要文件及印章皆由妻子保管，後因夫妻相處不睦，莊女為日後生活有保障，2019年9月間起意將張男的新北市蘆洲區房屋移轉登記至自己名下，並委任不知情的唐姓地政士聲稱丈夫有意將房舍贈與，協助辦理移轉登記事宜。

地政士提供包括土地登記申請書、土地所有權贈與移轉契約書、建築改良物所有權贈與移轉契約書等移轉登記相關文書，由莊女攜回夫妻共同用印簽名；莊向不識字夫謊稱移轉文件為清償貸款相關文件，需簽名並配合申請印鑑證明等完稅證明，張信以為真簽名，莊盜用張的印章用印後，交與地政士辦理並順利詐得新北市2筆不動產。

2020年8月間，張與莊因故發生爭吵，張要求莊將原先保管的不動產所有權狀交還，莊擔心東窗事發，將2筆不動產所有權狀彩色影印後，再將影本中所有權人姓名及身分證號，從自己的資料塗改成張男的資料後才交付，後因張男覺得權狀字體怪怪的，前往地政機關查詢，才發現這2份所有權狀竟是偽造的，於是提告。

桃園觀音莊婦利用張姓丈夫不識字之便，將張夫2棟房產移轉至自己名下，後因張夫要求返還房產權狀，莊婦利用彩色影印將所有權人資料塗改被識破遭桃檢起訴。示意圖與本案無關，圖／本報資料照片
桃園觀音莊婦利用張姓丈夫不識字之便，將張夫2棟房產移轉至自己名下，後因張夫要求返還房產權狀，莊婦利用彩色影印將所有權人資料塗改被識破遭桃檢起訴。示意圖與本案無關，圖／本報資料照片

偽造文書 印鑑 房產

延伸閱讀

影／新北機車撞上周杰倫同款千萬藍寶堅尼 38歲車主：不需賠償

退伍士官長竟淪為車手 詐光新北婦400萬退休金

影／新北民營拖吊車A倒路旁機車 隨車員警直接帶司機去派出所

新北衰男租到AB車違停遭攔查 警車內查到毒品罪加一等

相關新聞

6旬夫妻情變 不識字夫遭騙印鑑章過戶新北2棟房產

桃園市66歲張姓男子因自身不識字，於是將房產文件及印鑑均交給61歲莊姓妻子保管，莊女為保障自身，2019年9月利用不知情...

稱民進黨發言人汙走李登輝400萬 他挨告拖王燕軍子下水

新竹市長高虹安的幕僚田政弘（田昀凡）2019年8月被人踢爆性醜聞，學運青年楊尚恩隨即在臉書社團發文，評論田政弘性騷事件、...

陸軍裝訓部膳食供應商怕違約受罰 涉偽造13名員工合格健檢表

負責承包陸軍裝甲兵訓練指揮部平、假日三餐膳食供應服務的家珈企業公司，由於參與供應裝訓部膳食工作的13名工作人員，因故不願...

港澳僑生Dcard大亂鬥 2人社群開罵同鄉被告上法院

就讀高雄某大學的鄭姓、蔡姓港澳僑生，被港籍吳姓學生指控在Dcard網站上罵他白痴、低智、卒仔、公狗等字眼，吳男提告後，鄭...

男子騎組裝機車未登記掛假車牌 吃上官司車子沒收銷毀

台南市李姓男子前晚騎重機車行經安平區永華路口，因車牌顏色太亮，被巡邏警員發現有異攔下盤查，除查出車牌是偽造的，機車車體組...

台中大學生街頭嬉鬧吵到小孩...人父理論爆10人亂鬥全無罪

台中市陳姓男子等9名大學生去年暑假酒後在街頭聊天，因音量過大，住在大樓鍾姓男子因為陳等人音量過大，「吵到小孩」，下樓理論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。