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學校午餐禁用非國產肉函告無效案 台中巿府興訟敗訴

中央社／ 台北3日電

行政院函告「台中市學校午餐自治條例」禁用非國產肉品的規定無效，台中市政府不服興訟。法院認定當事人不適格，應由台中巿議會提告救濟，日前判台中巿府敗訴，可上訴。

全案緣於，衛生福利部以民國109年9月間修正發布動物用藥殘留標準，增訂豬萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）的殘留容許量，並自110年1月1日起施行。台中巿政府110年10月間修正台中市學校午餐自治條例第4條，經教育部於110年11月間函轉，請行政院備查。

行政院認為第4條中，有關學校提供午餐，不得使用肉品原料來源非國產之各式肉類加工品，以及不得檢出乙型受體素等規定部分，牴觸食品安全衛生管理法、動物用藥殘留標準等，應屬無效，函告台中巿政府，要求盡速修正；第4條其餘規定部分，則已備查。

台中巿政府不服，提起本件行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理。

台中巿政府主張，行政院做出的原處分（無效函告），侵害其公法人自治權或其他公法上的利益，台中巿政府有權以當事人身分，依行政訴訟法規定提起撤銷訴訟，以資救濟。

法院審理認為，依據去年5月間憲法法庭做成111年憲判字第6號判決，進口肉品及其產製品殘留乙型受體素安全容許量標準，屬中央立法事項，行政院就地方議會所通過的自治條例無效或不予核定，均合憲。

法院指出，本件若台中市認其自治權的立法權受侵害，應由台中市的立法機關（市議會）代表行使權限，以當事人身分，提起救濟請求撤銷，合議庭已於8月底裁定命台中市議會參加本件訴訟，但台中市議會未於言詞辯論期日到場，也沒有具狀表示意見。

合議庭指出，台中巿政府是自治團體的行政機關，並不是自治團體的立法機關，因此並沒有因本件自治條例規定經行政院以原處分函告無效，而受有直接侵害，台中巿政府對原處分提起行政訴訟，屬於當事人不適格，核無權利保護的必要，日前判決駁回，可上訴。

台中市 行政院

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