港澳僑生Dcard大亂鬥 2人社群開罵同鄉被告上法院

就讀高雄某大學的鄭姓、蔡姓港澳僑生，被港籍吳姓學生指控在Dcard網站上罵他白痴、低智、卒仔、公狗等字眼，吳男提告後，鄭男、蔡男均被檢方起訴，高雄地院審理時，法官檢視3方筆戰內容，認為鄭、蔡兩人留言並未指涉吳男，判兩人無罪。可上訴。

判決指出，前年9月4日Dcard網站出現一篇「醫學系公費生自費生分別」文章，發文者為港澳僑生，詢問網友公費、自費依學生的差別，希望做為未來來台就學的參考。

但鄭、蔡、吳等三名港澳僑生，卻在文章下面留言筆戰，鄭男、蔡男分別以暱稱「媽你個寶」、「科大物理天才」留言，以「白痴、低智、卒仔、寄生蟲、垃圾、精神分裂、公狗、無恥」等字眼謾罵。

當時吳男見到鄭男等人留言內容，加上還有同學直接貼出他的照片，質疑鄭、吳兩人針對他，蒐集證據後對兩人提告誹謗。

檢方偵辦時，兩人都否認針對吳男，但檢方不採信，依據留言內容，認定鄭男、蔡男指涉內容都是針對吳男，偵結依加重誹謗等罪將兩人起訴。

高雄地院審理時，鄭男、蔡男辯稱留言內容都不是指涉吳男，並沒有要刻意誹謗他。法官發現，該篇文章留言串中，吳男並沒有在上面留言，因此很難從文章內文認為鄭、蔡兩名學生指涉對象為吳男。

另外，鄭、蔡兩人雖有明示指涉對象「就讀醫學系、護理系」、「頭髮曲曲」、「以為自己很會拍照」，但外型特徵過於空泛，一般民眾不會從這類資訊就直接判斷兩人評論對象是吳男。