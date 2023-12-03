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男子騎組裝機車未登記掛假車牌 吃上官司車子沒收銷毀

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市李姓男子前晚騎重機車行經安平區永華路口，因車牌顏色太亮，被巡邏警員發現有異攔下盤查，除查出車牌是偽造的，機車車體組裝沒有送監理站登記，警詢後依涉嫌偽造特種文書罪嫌法辦，並依違反道路交通管理處罰條例開罰，車子被沒收將依法銷毀。

市警四分局華平派出所警員前晚7點多巡邏時，在安平區永華路二段與文平路口，發現重型機車車牌顏色很亮，因警員對重機有研究，本身也騎重機，於是上前攔下盤查。

警方除查出車牌是偽造的，進一步檢視車身號碼更無查無此車輛，依道路交通管理處罰條例第12條第1項第2款禁止行駛並沒入，並依法開罰3600以上，1萬800元以下罰款；另李涉偽造車牌部分依涉及刑法偽造特種文書罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

據了解，李姓男子（22歲）委請車行組裝重機車後，未經公路監理機關辦理登記、檢驗及領用牌照，俗稱「無牌零件車」，還上網訂購假車牌後騎車上路。

分局長王子雄表示，行駛車輛應依規定審驗及申請牌照，切勿貪圖節稅或一時方便而鋌而走險。假車牌乍看之下雖然仿真，但細節處仍有破綻可循，請民眾切勿以身試法，不僅涉及自身涉及刑責、車輛被沒入銷毀，更影響其他用路人的安全。

李姓男子前晚騎零件車行經安平區，因車牌顏色太亮，被巡邏警員發現攔下盤查，除查出車牌是偽造的，機車車體組裝沒有送監理站登記，警詢後依涉嫌偽造特種文書罪嫌法辦，並依違反道交條例開罰。記者黃宣翰／翻攝
李姓男子前晚騎零件車行經安平區，因車牌顏色太亮，被巡邏警員發現攔下盤查，除查出車牌是偽造的，機車車體組裝沒有送監理站登記，警詢後依涉嫌偽造特種文書罪嫌法辦，並依違反道交條例開罰。記者黃宣翰／翻攝
李姓男子前晚騎零件車行經安平區，被巡邏警員發現攔下盤查，除查出車牌是偽造的，機車車體是組裝沒有送監理站登記，警詢後依涉嫌偽造特種文書罪嫌法辦，並依違反道交條例開罰。記者黃宣翰／翻攝
李姓男子前晚騎零件車行經安平區，被巡邏警員發現攔下盤查，除查出車牌是偽造的，機車車體是組裝沒有送監理站登記，警詢後依涉嫌偽造特種文書罪嫌法辦，並依違反道交條例開罰。記者黃宣翰／翻攝

重機 台南 監理站

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