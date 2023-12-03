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台中大學生街頭嬉鬧吵到小孩...人父理論爆10人亂鬥全無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子等9名大學生去年暑假酒後在街頭聊天，因音量過大，住在大樓鍾姓男子因為陳等人音量過大，「吵到小孩」，下樓理論時，與陳等人爆發肢體衝突，陳指控遭陳等人圍毆，雙方雖未提告傷害，但警方仍依聚眾鬥毆罪，將涉案9名大學生送辦，不過一、二審都認為，陳等9名大學生未煽起集體情緒失控，蔓延至周邊不特定、隨機人、物，不構成聚眾鬥毆罪，判無罪。

判決指出，陳姓男子等9名大學生在去年7月7日暑假期間約喝酒吃飯，席後在居酒屋外騎樓聊天、抽菸，不過因音量過大，引來大樓樓上鍾姓住戶不滿，認為陳等人吵到大學生，除先在樓上嗆大學生「小聲一點」，隨後還跑到樓下理論，鍾與陳等人理論過程，疑因情緒失控，雙方爆發推擠等肢體衝突，有民眾看到以為是打架，趕緊報警到場。

涉案大學生與鍾男被帶回派出所釐清案情，鍾男證稱，不知道遭何人毆打，但沒有受傷，肢體衝突過程中，他是「抓到一個打一個」，對方有一人的衣服遭他撕破；陳等人則證稱，有與鍾男推擠、口角，否認有聚眾鬥毆的犯行。

一審認為，是否構成聚眾鬥毆罪，有兩個條件，其一是該聚眾團體是否對「群眾」或「不特定人」，造成公眾危害、恐懼與妨害社會秩序安定，其二是該聚眾團體是否對「特定人」或「物」為之，且需憑藉群眾形成的暴力威脅情緒，營造的攻擊狀態，蔓延到周邊不特定、多數、隨機的人、物，以致外溢作用產生危害公眾安寧、社會安全。

一審指出，此案經檢視監視器與涉案人供述、被害人證詞後，認為案發時涉案陳等4名大學生，雖然有與鍾男發生推擠的肢體衝突，但是鍾沒有證述有遭何人毆打，且鍾也自述沒有受傷，其他涉案5名大學生，則是為了阻止雙方衝突，加入將雙方拉開，當時沒有集體情緒失控的情事，案發時路上人車稀少、無人駐足圍觀，也無人因此遭到攻擊，因此不認定陳等9人構成聚眾鬥毆罪，判無罪。

檢察官不服提出上訴，台中高分院仍認為，此案雖然涉案的大學生，有對鍾男友拉扯的行為，但沒有煽起集體情緒失控，而波及蔓延到周邊不特定、多數、隨機之人或物，不構成聚眾鬥毆罪，一審認為證據不足判無罪，判決已詳為調查、審酌，說明認定理由，沒有違反證據法則，認定檢察官上訴無理由，駁回上訴，維持無罪判決。

台中市陳姓大學生等9人被指控涉嫌聚眾鬥毆，台中高分院判陳等9人無罪。圖／本報資料照
台中市陳姓大學生等9人被指控涉嫌聚眾鬥毆，台中高分院判陳等9人無罪。圖／本報資料照

大學生 鬥毆 情緒

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