男子涉持啞鈴弒父 國民法官7日參審

新北市鍾姓男子今年1月間疑與父親發生爭執，涉嫌持啞鈴重砸父親頭部致死，被依殺人罪嫌起訴。台北地方法院訂於12月7日至13日進行審理程序，由國民法官參與審判。

檢方起訴指出，鍾男與父母同住於新店區安康路，鍾男於民國112年1月18日下午2時許，疑因購買便當問題與父親發生爭執，當天傍晚持啞鈴敲擊父親頭部，導致鍾父頭部有開放性外傷而當場休克死亡。

台北地檢署5月間依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴鍾男，成為北檢第2件國民法官案件；檢察官將羈押中的鍾男移審台北地方法院。法官考量鍾男有精神疾病，缺乏衝動控制能力，家庭支持系統薄弱等，裁定鍾男暫行安置6個月。

鍾男的輔佐人、鍾母日前遞狀，主張依國民法官法第6條規定聲請「不行國民參與審判」，希望從國民法官案件改回一般刑事案件由職業法官審判。不過，北院認定本案並無不行國民法官的情形，裁定鍾男母親的聲請駁回。