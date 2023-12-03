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高雄警要求騎士「旁邊停一下」 一查他慘吞罰單還上銬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子前天下午騎機車行經高雄市鳳山區一處路口，因騎車搖晃，後方巡邏員警撞見懷疑酒駕攔查，陳不僅滿身酒味還無照騎車，坦承前一晚喝了高粱，以為酒退了，結果酒測超過每公升0.39毫克，被警方當場逮捕，並開出可罰至少6000元罰單，禁止其騎車。

鳳山警分局新甲派出所員警前天下午3時許，巡經鳳山區五甲一路與凱旋路口時，見前方陳姓男子（60歲）行車搖晃且臉色紅潤，趨前示意他路邊停車受檢。

警方靠近陳聞到濃厚酒味，詢問「有無喝酒？」陳男否認，警方發現陳無照騎車，先拿出酒精檢知器測試，當場亮起紅燈。陳才坦承前一晚10點多喝了3杯高粱助眠，原以為睡了一覺，酒精被代謝掉，才騎車出門吃午餐。

後警方對陳施以酒測，結果酒測值達每公升0.39毫克，當場將他上銬，警詢後依公共危險罪嫌移送偵辦。

另陳無照騎車部分，依違反道路交通管理條例第21條第1項第1款，汽車駕駛人未領有駕駛執照駕駛小型車或機車，處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子前天下午騎機車行經高雄市鳳山區一處路口，因騎車搖晃被警攔查，發現他無照騎車又酒駕。記者石秀華／翻攝
陳姓男子前天下午騎機車行經高雄市鳳山區一處路口，因騎車搖晃被警攔查，發現他無照騎車又酒駕。記者石秀華／翻攝
陳姓男子前天下午騎機車行經高雄市鳳山區一處路口，因騎車搖晃被警攔查，發現他無照騎車又酒駕。記者石秀華／翻攝
陳姓男子前天下午騎機車行經高雄市鳳山區一處路口，因騎車搖晃被警攔查，發現他無照騎車又酒駕。記者石秀華／翻攝
陳姓男子前天下午騎機車行經高雄市鳳山區一處路口，因騎車搖晃被警攔查，發現他無照騎車又酒駕。記者石秀華／翻攝
陳姓男子前天下午騎機車行經高雄市鳳山區一處路口，因騎車搖晃被警攔查，發現他無照騎車又酒駕。記者石秀華／翻攝

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