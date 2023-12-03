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機車報廢男子網購壓克力車牌上路 易科罰金繳4萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子的機車報廢後，上網購買壓克力偽造車牌，懸掛在機車上使用，不知情友人騎車上路時被員警查獲。基隆地方法院審理後，依偽造文書罪判拘役40天，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，陳男上網購買壓克力板材質偽造的車牌，這個號碼的真正車牌狀態是「廢棄逕行註銷」。陳男把這面偽造車牌懸掛在他騎用的重型機車，這輛機車的的牌照狀態為「停駛轉報廢」。

今年2月18日凌晨0點多，陳男讓不知車牌是偽造的林女，騎他的機車去加油站加油，途中被員警攔檢，當場查扣偽造車牌，循線查出是陳男所為，通知到案說明後，依偽造文書罪嫌送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，向基隆地院聲請簡易判決處刑。

法官指出，汽車牌照具公文書性質，屬刑法第212條所列特許證之一，陳男使用偽造車牌，犯刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪。

法官審酌陳男漠視法令，懸掛偽造車牌使用，妨礙監理機關對車籍的管理工作，以及警察對道路交通稽查正確性，實在不應該。念及犯後坦承犯行，兼衡犯罪動機、目的、手段、素行、教育程度、經濟狀況等情狀，處拘役40日，如易科罰金以1千元折算1日。

基隆市陳姓男子上網購買壓克力偽造車牌，懸掛在機車上使用，基隆地院依偽造文書罪判拘役40天，可易科罰金。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市陳姓男子上網購買壓克力偽造車牌，懸掛在機車上使用，基隆地院依偽造文書罪判拘役40天，可易科罰金。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

基隆 偽造文書 網購

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