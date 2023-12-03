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和女友吵架恫嚇PO對方裸照 男挨告要賠10萬感情也沒了

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹一名彭姓男子與女友因感情糾紛心生不滿，2021年8月晚間用LINE傳訊息給女友，嗆「那我等等把妳裸照放狼殺頭貼」、「那妳裸照在頭貼我不管」，接連恐嚇對方要將對方所有線上遊戲帳號的大頭貼更換成裸照，女友嚇得報警提告；新竹地院審理終結，彭被依恐嚇危害安全罪判刑，最後賠償前女友10萬元才換得緩刑，兩人之後也分手。

判決書指出，彭男與女友因感情糾紛，彭心生不滿，2021年8月30日晚間接續用LINE傳送訊息給對方，恫稱「那我等等把妳裸照放狼殺頭貼」、「那妳裸照在頭貼我不管」、「如果妳要這樣下去逼我，那妳自己後果自己負責，不要以為講話都不用負責任」，揚言將女友所有「天黑請閉眼」狼人殺線上遊戲帳號的大頭貼，更換為對方的裸露照片，女友因十分畏懼，向警方報案。

法官指出，彭男與被害人案發時為男女朋友，雙方交往時彭存有女友的裸照，之後彭揚言要將對方網路遊戲的大頭照換成裸照，客觀而言，一般人都會因此心生畏懼，且彭於訊問時，自己也坦承若交往的對象說要將其裸照放在網路上，也會感到害怕，而彭明知如此仍為之，明顯已構成恐嚇罪。

法官認，彭男因與女友的感情糾紛，未能理性解決，竟對女友施加恐嚇犯行，本當從重量刑，考量彭於審理時已坦承犯行，並以10萬元與對方達成和解，審酌將彭依恐嚇危害安全罪判刑3月，緩刑兩年。

彭男與女友因感情糾紛心生不滿，用LINE傳訊息給女友，恐嚇對方要將對方所有線上遊戲帳號的大頭貼更換成裸照，被依恐嚇危害安全罪判刑。示意圖／ingimage
彭男與女友因感情糾紛心生不滿，用LINE傳訊息給女友，恐嚇對方要將對方所有線上遊戲帳號的大頭貼更換成裸照，被依恐嚇危害安全罪判刑。示意圖／ingimage

女友 裸照 恐嚇

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