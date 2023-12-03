快訊

巴黎驚傳觀光客遇襲！凶嫌用鐵鎚襲擊釀1死2傷 死者疑為德國籍

《哆啦A夢》身高最高角色竟是「她」？ 網驚呼：根本女巨人

2024TIFA「牡丹亭」鎖票惹怒劇迷 兩廳院回應了

3樓怪叔叔電梯中對她揉胸又亂摸 小女生告訴老師

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市有名小6女童去年5月間某天傍晚下樓幫忙倒垃圾後，在電梯中遭3樓怪叔叔突然伸手環抱，翌日同個時間再次於電梯中相遇，竟遭對方揉胸又摸下體，儘管表達「不舒服、請停手」對方竟跟著她上樓，女童最後踩他一腳後才脫困，直到健康老師上課談性侵時，女童才勇敢站出來；桃園地院審結，將這名海軍士官退休且又犯猥褻女童罪的怪叔叔，再依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處3年6月徒刑，可上訴。

判決指出，這名變態怪叔叔與小6女童是同住在桃市某社區大廈的上下樓鄰居，明知女童未滿14歲，去年5月2日晚間6點與女童下樓倒垃圾後，在搭乘上樓的電梯內，趁單獨與女童相處時，竟以一隻手拉住女童雙手，另隻手繞過女童雙肩很用力地環抱她，直到電梯抵達3樓，害怕極了的女童出聲說「叔叔你不要這樣子，你的樓層到了，不要再抱我了」，變態男才鬆手走出電梯。

第2天，男子明知女童前一天已表態不願被他環抱，竟又趁同個時間倒完垃圾和女童單獨搭乘電梯的機會，以一隻手拉住女童的手，另隻手隔著褲子撫摸女童下體、揉捏女童胸部，雖然女童害怕地表達「我不舒服不要再弄我了」男子仍不罷手，且在電梯抵達他3樓住處也不鬆手，反而跟著女童繼續上樓，經她再次表達「你這樣摸我很不舒服」並踩了男子的腳，才順利脫困逃回家。

女童事後等母親返家時告知此事，母親又告訴祖母，礙於社區電梯內沒監視器無法佐證而未提告，直到去年9月1日開學後，國小健康課老師教授兩性界線課程，女童因為聽了老師提到每個人隱私部位不可以被人家隨便碰觸，於是當著全班的面向老師反應，5月間下樓倒垃圾遇到3樓變態怪叔叔在電梯內對她摸胸及私密處，經校方通報桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心，轉報婦幼警察隊後提告，桃檢偵結後依妨害性自主罪起訴。

法院調查時，男子否認犯行，以女童常在倒垃圾時，會將廚餘倒在電梯裡，而他5月2日案發當晚，雙手搭在女童肩上是要糾正她這件事，至於隔天再一同搭電梯時，因為女童沒關好樓下大門，我跟著她搭上樓是要她將大門關好，也要她不要隨意亂按我家電鈴，認為女童是不滿他因自己亂丟垃圾、按電鈴的行為責罵她，才會亂說撫摸下體、揉捏胸部等行為挾怨報復等語來辯稱。

法官認為，女童歷經年餘才出庭指證的證詞，與警詢、檢方偵查及法院審理時的說詞大致相同，且與3樓鄰居僅為同社區住戶，無任何仇恨恩怨，沒必要虛構遭人摸胸、下體私密部位一事，若有心生不滿，怨早就藉機提告而非由校方通報。況且於本案發生時，才因對未滿14歲女子為強制猥褻行為，正在法院審理中，後經桃園地院以110年度侵訴字第105號判決判處有期徒刑2年，緩刑4年確定，被告應知對未滿14歲女子身體不當碰觸恐涉重罪。

法官審酌，被告趁單獨搭社區電梯之際，對女童強制猥褻得逞，罔顧女童身心及人格健全發展，參以女童事發後因懼怕而不敢再與他共乘電梯，堪認女童身心狀態確遭被告犯行影響；被告犯後未坦承犯行，更以遭女童攀誣等詞置辯等犯後態度，迄今未取得諒解；衡被告於本案發生時，已因犯另案對未滿14歲女子為強制猥褻行為，而經法院審理在案，竟未知警惕再犯，衡酌被害人、告訴人量刑意見，判處徒刑3年6月。

海軍士官退休男子去年５月間，趁著倒垃圾搭乘同部電梯的機會，涉嫌對樓上鄰居小女孩伸出魔爪撫摸私密處、揉捏胸部，桃園地院審結，再依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處3年6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照片
海軍士官退休男子去年５月間，趁著倒垃圾搭乘同部電梯的機會，涉嫌對樓上鄰居小女孩伸出魔爪撫摸私密處、揉捏胸部，桃園地院審結，再依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處3年6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照片

電梯 猥褻 提告

延伸閱讀

男涉性侵女子 黑幫動私刑...放比特犬咬爛下體

「華爾街女神」母女爭產持鐵槌殺人 晚間3人繼續羈押

爭北市信義區土地祖產 「華爾街女神」偕母鐵鎚伏擊小姑遭訴

高雄左營3天3次停電！晚間4938戶陷一片漆黑 1人受困電梯獲救

相關新聞

掃蕩黑幫／藍綠喊掃黑 法界：黑白關係難斷

近年電詐、槍擊亂象層出不窮，國民黨總統參選人侯友宜發表治安政策，欲借鏡日本「暴力團對策法」壓制黑幫，民進黨總統參選人賴清...

掃蕩黑幫／學日本列管黑幫？ 警：不適用台灣

有鑑於黑幫如竹聯幫明仁會等氣焰囂張，國內想仿制日本「暴力團對策法」強力壓制的聲浪漸起。為此，刑事局曾舉辦論壇專程討論其可...

冷眼集／黑白「交融」 抗黑淪紙上談兵

綜觀台灣近代史，黑幫與政經局勢的關係密不可分，舉凡近年來的幾件重大刑案顯示，吸金數百億的im‧B案，主嫌有四海幫背景，台...

3樓怪叔叔電梯中對她揉胸又亂摸 小女生告訴老師

桃市有名小6女童去年5月間某天傍晚下樓幫忙倒垃圾後，在電梯中遭3樓怪叔叔突然伸手環抱，翌日同個時間再次於電梯中相遇，竟遭...

水管滲漏致路面高低差 女摔車獲賠百萬

台南市交通局王姓女收費員上班騎機車行經中西區慈音街口，因台水公司所設路面下方水管滲漏，工務局疏於養護，導致路面產生高低差...

吸金案查扣20年…「聖堡威廉」船明首拍 不被看好

船齡25年、總噸位49.68噸的「聖堡威廉」娛樂漁船停放基隆八斗子漁港約20年，因屬吸金案不法所得購買，刑事判決確定後變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。