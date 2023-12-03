聽新聞
test
0:00 / 0:00

開工放鞭炮 炮屑致災燒掉3300萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中李姓男子大年初六開工時在大里區的工廠前放鞭炮，掃完炮屑整包放在作業區就離開，未料蓄熱引燃大火延燒周邊兩間公司，李男刑事被依失火罪判拘役，受害公司針對民事部分請求損賠一億五千萬元，法院比對鑑定結果與折舊計算，判李男應給付曾男三三四二萬元。

李男於二○二二年二月六日農曆初六開工一早，在公司前方鞭炮後，將燃燒過的鞭炮屑裝入塑膠袋內，並整包擺放在工廠作業區就離開，十一點多炮屑因蓄熱引燃，大火蔓延至附近三處建物，因當地為工業區，造成其他家公司也遭祝融。

法院審理時，李男坦承不諱，法院調查，火勢釀周圍建物牆面燻黑剝落、隔間牆破損、電源開關燒融，另造成工廠產品毀損等，已生公共危險，依失火罪判處拘役五十五日。

其中一間遭波及的公司提刑事附帶民事損害賠償，曾姓負責人主張，火災釀他們公司營業生財、機器設備及貨物等燒毀，共向李男求償一億五千八百餘萬元。

民事庭根據投保公司鑑定、比對帳目及折舊計算，認為曾男就營業生財、機器設備、貨物損失等，可求償一二八四餘萬元，營業損失可求償二○五八餘萬元。

塑膠袋 火災

延伸閱讀

慘！工廠初六開工放鞭炮 掃炮屑吸財氣引大火燒掉3300萬

影／慘被詐1000萬元 台中工廠老闆夢醒報警逮人

工輔法修正 桃園副市長蘇俊賓指未納管倉儲是重要破口

工廠囤危險物品逾管制上未申報罰500萬 未改善按次處罰

相關新聞

掃蕩黑幫／藍綠喊掃黑 法界：黑白關係難斷

近年電詐、槍擊亂象層出不窮，國民黨總統參選人侯友宜發表治安政策，欲借鏡日本「暴力團對策法」壓制黑幫，民進黨總統參選人賴清...

掃蕩黑幫／學日本列管黑幫？ 警：不適用台灣

有鑑於黑幫如竹聯幫明仁會等氣焰囂張，國內想仿制日本「暴力團對策法」強力壓制的聲浪漸起。為此，刑事局曾舉辦論壇專程討論其可...

冷眼集／黑白「交融」 抗黑淪紙上談兵

綜觀台灣近代史，黑幫與政經局勢的關係密不可分，舉凡近年來的幾件重大刑案顯示，吸金數百億的im‧B案，主嫌有四海幫背景，台...

水管滲漏致路面高低差 女摔車獲賠百萬

台南市交通局王姓女收費員上班騎機車行經中西區慈音街口，因台水公司所設路面下方水管滲漏，工務局疏於養護，導致路面產生高低差...

吸金案查扣20年…「聖堡威廉」船明首拍 不被看好

船齡25年、總噸位49.68噸的「聖堡威廉」娛樂漁船停放基隆八斗子漁港約20年，因屬吸金案不法所得購買，刑事判決確定後變...

黑狗追吠… 騎士摔車 飼主辯流浪狗仍判刑

台中郭姓男子飼養一隻黑狗平時都讓牠在外自由活動，未料林姓女子騎車經過卻遭黑狗追車，嚇到撞上路邊大貨車全身都是傷，郭男否認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。