開工放鞭炮 炮屑致災燒掉3300萬

台中李姓男子大年初六開工時在大里區的工廠前放鞭炮，掃完炮屑整包放在作業區就離開，未料蓄熱引燃大火延燒周邊兩間公司，李男刑事被依失火罪判拘役，受害公司針對民事部分請求損賠一億五千萬元，法院比對鑑定結果與折舊計算，判李男應給付曾男三三四二萬元。

李男於二○二二年二月六日農曆初六開工一早，在公司前方鞭炮後，將燃燒過的鞭炮屑裝入塑膠袋內，並整包擺放在工廠作業區就離開，十一點多炮屑因蓄熱引燃，大火蔓延至附近三處建物，因當地為工業區，造成其他家公司也遭祝融。

法院審理時，李男坦承不諱，法院調查，火勢釀周圍建物牆面燻黑剝落、隔間牆破損、電源開關燒融，另造成工廠產品毀損等，已生公共危險，依失火罪判處拘役五十五日。

其中一間遭波及的公司提刑事附帶民事損害賠償，曾姓負責人主張，火災釀他們公司營業生財、機器設備及貨物等燒毀，共向李男求償一億五千八百餘萬元。

民事庭根據投保公司鑑定、比對帳目及折舊計算，認為曾男就營業生財、機器設備、貨物損失等，可求償一二八四餘萬元，營業損失可求償二○五八餘萬元。