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黑狗追吠… 騎士摔車 飼主辯流浪狗仍判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中郭姓男子飼養一隻黑狗平時都讓牠在外自由活動，未料林姓女子騎車經過卻遭黑狗追車，嚇到撞上路邊大貨車全身都是傷，郭男否認是飼主，辯稱只有拿便當餵那隻「流浪狗」，法院比對證詞，發現郭男有將黑狗綁起來養，認定其為飼主，近日依過失傷害罪判處拘役四十日，得易科罰金。

檢警調查，郭男平時容任飼養的黑狗在馬路上遊蕩，二○二二年十一月林女騎車經過時，因黑狗突然竄出且狂吠，讓林女受到驚嚇，連人帶車撞到停在路邊的一輛大貨車，全身多處擦挫傷、右手腕關節脫位，求償八十五萬元。

檢方認定黑狗是郭男飼養，依過失傷害罪將他起訴。法院審理時，郭男矢口否認犯行，辯稱那隻狗是流浪犬，自己不是飼主，只是下班會帶便當給牠吃。

法院詢問林女如何得知黑狗是郭男飼養？林女表示，案發地周邊居民都說這隻狗的主人是郭男。

法院再問郭男黑狗是否為其飼養？郭男則改口說，現在有綁起來是他在養，以前看到黑狗，只是拿便當給牠吃。

法院認定郭男為飼主，未注意防範犬隻不得侵害他人，容任其在外遊蕩期間追逐馬路的機車騎士，造成林女受驚嚇發生意外，事後也沒任何補償，依過失傷害罪判刑。

傷害罪 便當

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