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掃蕩黑幫／學日本列管黑幫？ 警：不適用台灣

聯合報／ 記者蔣永佑王聖藜／台北報導

刑事局曾舉辦論壇討論仿制日本「暴力團對策法」的可行性，認為日本與台灣國情相差太遠，很難適用。 示意圖 路透資料照片
刑事局曾舉辦論壇討論仿制日本「暴力團對策法」的可行性，認為日本與台灣國情相差太遠，很難適用。 示意圖 路透資料照片

有鑑於黑幫如竹聯幫明仁會等氣焰囂張，國內想仿制日本「暴力團對策法」強力壓制的聲浪漸起。為此，刑事局曾舉辦論壇專程討論其可行性，最後認為日本與台灣國情相差太遠，更與現行刑法規定相衝突，「套在台灣並不合適」。

刑事局反黑科長巫建德表示，日本暴力團對策法的首要且關鍵精神，是將所有黑幫視為合法的人民社團加以管理，但如此將直接與現行刑法一五四條「參與犯罪結社罪」衝突，若要制定台版暴力團對策法，第一件事恐怕就是要先修訂刑法一五四條。

法務部官員說，台日兩國國情不同，目前打擊黑幫的思維是以防堵黑幫金錢來源的犯罪著手防制，包括地下匯兌、集團性詐欺甚至販毒勾當，檢警都適時偵查。

曾經參與暴力團對策法論壇的警官指出，日本是全世界唯一將黑幫納管的國家，就連同樣以黑幫聞名的義大利、俄羅斯都沒有。早年日本幫派分子，不以黑幫身分為恥，甚至引以為榮，使得日本黑幫文化與眾不同，因此才敢於承認自己的黑幫身分，讓政府管理。

該警官說，日本政府對於黑幫的列管思維，相當類似情色產業，「先承認它的存在，藉由合法化浮上檯面，再讓公權力介入管理」。反觀台灣民情，很難適用。

有資深刑警表示，相較日本異常強大的社會服從性，台灣更強調人權，如更生人、修復式司法等，都對於曾經犯罪者有更多的包容，這些都與暴力團對策法，以國家公權力強行壓迫黑幫的精神迥然不同。暴力團對策法縱使讓日本黑幫人數直線下降，但也不是萬靈丹，近年日本非屬列管黑幫，不再依循傳統絕對上下服從，以利益為優先的「準暴力團」崛起就是明證。

日本 義大利

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