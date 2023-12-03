掃蕩黑幫／藍綠喊掃黑 法界：黑白關係難斷

侯友宜指出，他將遏止青年加入黑幫，同時借鏡日本的「暴力團對策法」，立法約束黑幫金流，另也會推動黑槍自首減刑及模擬槍報繳、增加大部分類真槍且大部分金屬製的遊戲槍烙碼、加重模擬槍處罰，達到「生活安全、社會安定、人民安心」，未來維護治安是重要施政項目。記者屈彥辰／攝影

近年電詐、槍擊亂象層出不窮，國民黨總統參選人侯友宜發表治安政策，欲借鏡日本「暴力團對策法」壓制黑幫，民進黨總統參選人賴清德也承諾當選後要嚴打「黑金槍毒詐」。學者坦言，台灣對黑道問題太過寬鬆，不時可見藍綠政治人物出席黑幫大老婚喪喜慶，這若發生在日本，「政治生命早就結束」。

台日刑事法學會理事長林裕順指出，現今台灣民怨之首就是電詐，衍生的人口販運、跨國洗錢都與黑幫有關，距離總統大選不到兩個月，各政黨選人至少應在內政政策上，提出如何對抗黑道的有效方針。

林裕順認為，警方處理黑幫太過寬緩，像竹聯幫明仁會在五星級飯店高調辦春酒，警方僅形式上「擺陣仗」攔查身分，更有藍綠民代出席黑幫老大壽宴。在日本，政治人物或影視歌星，一旦被發現和黑幫吃飯喝酒，就不被允許繼續出現在媒體上，「只能提前退休」。

日本警政機關把透過暴力、詐騙手段追求經濟利益的團體，定義為反社會組織，透過立法，切斷黑幫和一般社會的聯繫管道，在經濟上孤立黑道。

但有法界人士指出，台日兩國文化與社會結構截然不同，台灣黑白兩道的關係錯綜複雜，白道長期仰仗黑幫貢獻鉅額金流，光靠設立類似日本「暴力團對策法」，並不能解決根本問題。

法界人士說，「八八會館案」負責人郭哲敏神通廣大，竟能邀請檢警高層出入其招待所，背後真實狀況恐超乎想像； im‧B吸金案更是誇張，主嫌曾耀峰不僅政通人和，還能常邀請檢警調聚餐，「洗錢教父」涂誠文平日與警界往來密切，搜索前竟能掌握消息落跑，這些綿密的社會關係，豈是單單立個法就能輕易割斷？