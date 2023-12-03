吸金案查扣20年…「聖堡威廉」船明首拍 不被看好

「聖堡威廉」號娛樂漁船，12月4日在基隆辦公室拍賣，底價300萬元。圖／行政執行署宜蘭分署提供

船齡25年、總噸位49.68噸的「聖堡威廉」娛樂漁船停放基隆八斗子漁港約20年，因屬吸金案不法所得購買，刑事判決確定後變賣。行政執行署宜蘭分署明天在基隆辦公室拍賣，底價300萬元，但因老舊、漏水，漁業界對首拍不看好。

宜蘭分署明天上午11時拍賣「聖堡威廉」號、基隆及新北地區多筆不動產、空壓機等驗車場設備。「聖」船為台南地檢署囑託執行不法吸金案刑事判決確定後之變賣，屬海商法上「船舶」，准用不動產拍賣程序，民眾得以現場投標或通訊投標方式競標。

宜蘭分署表示，這起2003年查辦的不法吸金集團案，沈姓等被告非法吸金上億，以不法資金購得「聖堡威廉」，相關被告已被判刑確定，「聖」船屬犯罪所得買的，拍賣所得會用來償還被害人損失。

聖堡威廉船（CTF3-000023），淨噸位27.36噸，船舶國籍為中華民國，漁業執照已逾期，停在八斗子漁港漁船加油站附近，1998年建造完成。

基隆漁業界人士說，該船風吹日曬20年，新船放到變舊船，外觀老舊雖無明顯破損，但船艙底部嚴重進水，儀器也多半被拔走，船艙內部雜亂破損，拍得還要大整理，預估首拍不太會成交，會等降價，三拍看有沒有機會。執行人員近日勘查，無法確定是否還堪用，如果首拍不成會降價進入二、三拍。