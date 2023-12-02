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淨化選前治安防賭盤 新北警擴大臨查獲82件62人

中央社／ 新北2日電

新北市警察局今天表示，1日晚間針對黑道幫派活動營生處所、青少年聚集地、KTV及旅館等擴大臨檢，查獲吸毒、通緝、酒駕等案共82件、62人，盼淨化選前治安，防制選舉賭盤。

市警局今天發布新聞表示，這次擴大臨檢除黑幫據點，也出動緝毒犬等，針對主要聯外幹道設路檢點，盼肅清煙毒，也達到掃黑、肅槍、緝毒的效果。

警方指出，三重警分局在某旅館臨檢時，房客遲不開門；後經溝通開門後，聞到濃烈刺鼻味，清查果然發現房客正吸毒，查獲愷他命等毒品

市警局表示，1日擴大臨檢青少年易聚集地點、轄區KTV及旅館等易滋事場所共332處，以及路檢57處，直至今天凌晨才結束勤務。

依據統計，警方共動員687名警力，查獲毒品案5件6人，各類通緝犯38名；酒駕公共危險6件6人；失聯移工10人，還尋獲失蹤人口1人，通報21件噪音車輛，社維法妨害風俗及入出國移民法1件1人，共82件、62人。

樹林警分局表示，此次清查、挖掘治安死角及潛在黑幫活動場所，並與鄰近的土城警分局、板橋警分局的交界重要路段設置閉鎖式路檢點以區域聯防。

臨檢 毒品

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