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女兒持刀弒母再拿手機錄影數落 法院揭悲慘身世輕饒她…判決曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓女子不堪母親沈迷賭博要錢，又割捨不下親情長期遭情緒勒索，失控持刀弒母後還拿手機朝遺體錄影稱「我們這世無緣」、「別再折磨我了」，法院一、二審依殺人罪判她8年，經三審發回後，更一審以吳女自首，對母親感情複雜、親情羈絆壓力巨大，撤銷改輕判她5年10月，仍可上訴。

檢警調查，吳女（34歲）不滿母親常跟她要錢，2022年5月29日母親又要錢賭博發生激烈口角，吳氣憤持1把30公分的菜刀自殘，又猛力刺向母親左後肩，18.5公分的刀刃幾乎完全插進身體，刺穿胸腔、肺部，母親當場倒臥血泊。

吳女還拿手機朝母親錄影，一邊數落對方長期要錢、對家人不聞不問等憤恨不平後才報案；法醫解剖發現，吳母遭刺穿肺、切斷動脈，創徑達18公分，有600毫升血塊血水留在體內，因大量失血休克死亡。

台中地院一審依殺害直系血親尊親屬罪判吳女8年，上訴台中高分院二審發現，吳女當時在監所收押，其上訴逾20日期限，直接駁回，再經最高法院撤銷發回。

更一審依鑑定發現，吳女年幼和父母、兄、姐、妹及弟弟同住，母親經商致富，父親卻賭博釀家中破產，連帶母親跟著沈迷賭博忽視家庭，釀2個弟弟一氧化碳中毒死亡，最終家庭破碎、手足離散，吳對母親埋怨不已，但仍存有一絲情感，給予金錢支柱同時又因母親不間斷索討生活大受干擾。

且吳女因資助母親被父親發現遭中斷金援，高中起就半工半讀，原從事保險表現優異，因家婚辭職卻和先生關係惡化，離婚後陷入憂鬱，直至2020年母親又投靠和她同住，面對母親需索無度衝突不斷，後二度婚姻仍失敗收場，精神更加不穩出現想殺母念頭。

更一審時，吳否認殺人犯意，辯稱持刀刺母是希望警惕她不要再賭博，且她從小喜歡拍照，把過程拍下來，等將來母親好了，會把影片給她看；其辯護人說，吳的3個兄弟姊妹均不願和母親聯絡，吳女心軟收留媽媽負擔開銷，絕對可稱是孝順的女兒，並無殺母意圖。

更一審依吳女行凶動機，刺殺後見母親倒地鮮血直流，仍錄影稱「我們這世人無緣了，死性不改啦，拍謝，女兒不孝啦」、「你怎麼折磨我們這世人」及弟弟的死等，並痛訴「不要再折磨我了」、「我只求你不要賭博」等，長達3分17秒，無視母親血流不止，認定吳有殺人犯意。

更一審認為，吳女犯後打119報案稱「我殺我媽」、「她死了」符合自首要件予以減刑，但根據精神鑑定並無辨識能力顯著降低，不依刑法第19條減刑，也認無刑法第59條情堪憫恕。

更一審審酌，從吳女生長背景，其家庭功能不彰，又經兩次婚姻，對母親感情複雜，長期無法應付母親情緒勒索，人生波折不斷，又因母親沈重親情等巨大壓力，一時失控弒母，認為一審量刑8年過重，撤銷改判她5年10月。

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警方到案發社區採證。圖／報系資料照
警方到案發社區採證。圖／報系資料照

賭博 情緒勒索 殺人

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