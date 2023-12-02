主動向參選人索1票3千元 男子涉要求賄賂遭起訴

新竹地檢署偵辦賴姓男子涉嫌要求林姓山地原住民立委參選人交付1票新台幣3000元買票案，全案偵結，檢察官認為賴男主動要求參選人金錢對價，惡性非輕，向法院提起公訴。

新竹地檢署今天發布新聞稿表示，賴男為第11屆山地原住民立委選舉有投票權之人，為貪圖個人私利，竟於11月24日晚間在抖音平台留言給林姓立委參選人「一票三千就好」「我來幫你買票...一票三千...兩萬票給你」等語，但遭林姓參選人拒絕。

檢方指出，11月27日接獲情資後，由檢察官翁旭輝指揮偵辦，經專案小組蒐集相當證據後，於當日傳喚賴男到案，訊後諭知賴男限制住居，全案日前偵結，以賴男涉犯刑法有投票權人要求賄賂罪嫌提起公訴。

檢方表示，檢察官審酌，賄選行為破壞選舉公正性，敗壞選舉純正風氣，賴男身為有投票權之人，枉顧選舉之重要性，主動向山地原住民立委參選人要求金錢對價，惡性非輕，因此向新竹地方法院請求從重量刑。