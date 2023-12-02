渾身酒味搖搖晃晃騎過路檢點 男酒測超標移送

宋姓男子昨晚喝完酒騎車，人車在新北市樹林區中華與板林路口被警攔下，宋男經酒測值高達每公升0.62毫克，當場被扣車帶回偵辦，警詢後依法送辦，另開單告發。樹林警方表示，連續兩日警執行擴大臨、路檢勤務，共查獲8件刑案，將持續不定時臨路檢，維護選前治安。

據了解，宋姓男子（27歲、經查第一次酒駕）昨天晚上與友人餐敘結束，約莫晚上11時12分左右他渾身酒味，騎機車搖晃回家。途中騎經新北市樹林區中華與板林路口，碰到樹林警方執行閉鎖式路檢兼區域聯防勤務。

宋男人車被警攔下，他身上散發渾身酒氣，經警對他實施酒測，其酒測值高達每公升0.62毫克，當場扣車帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。另依道路交通管理處罰條例第35條第1項1款之規定，汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定酒精濃度超過規定標準，開處9萬元以下罰鍰，並移置保管機車、吊扣駕駛執照1年至2年。

樹林警方表示，第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉將屆，社會治安穩定尤為重要，昨晚連兩日執行擴大臨、路檢，共查獲毒品案1件1人、竊盜通緝犯1人、竊盜案5件、公共危險（酒駕）1件1人。

警方將持續聚焦潛在黑幫據點，執行強力掃蕩行動，剷除犯罪滋長溫床，確保選區治安穩定水平。同時呼籲民眾積極協助，如發現可疑狀況應及時通報，共同維護轄區治安。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康