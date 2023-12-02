1天2起大型車釀死亡車禍 高市啟動違規稽查取締

高雄前天發生2起大型車造成的死亡車禍，市長陳其邁昨天在道安會報中，特別指示警察局針對酒駕、大型車違規加強攔查，若有違規執行取締，並在道安會報提出數據檢討。

11月道安會報由交通局針對今年1到10月交通事故進行報告。交通局說，今年1到10月A1事故死亡人數125人、較去年同期減少30人；A1酒駕事故死亡人數5人、與去年同期持平；A1大型車事故死亡人數12人、較去年同期減少4人。

交通局表示，分析大型車事故原因，常因機車或自行車進入大型車右轉的盲區造成。但交通部已修法自2020年起大型車都必須裝設行車視野輔助系統，提供駕駛人盲區的視覺輔助，避免事故發生。為防制事故發生，應建立大型車駕駛人轉向要注意視野輔助系統警示的駕駛習慣。

交通局說，大型車事故發生絕非巧合，大型車司機除了教育訓練外，法令也規範大型車應裝設行車視野輔助系統，以幫助大型車駕駛判斷視覺死角是否有車輛。但駕駛是否落實開機或運用得宜，就需要警察局、監理所依職權加強攔查，以保障用路人權益。

交通局表示，高雄大型車車輛數全國最多，當與機慢車輛發生事故時，事故嚴重度較一般交通事故高出許多。交通局與監理所、經發局合作，持續在各種產業會議中進行大車駕駛交安宣導，並將向交通部建議修法落實大型車駕駛人對於行車視野輔助系統的使用規範，包括設置位置等。