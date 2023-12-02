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瘋狗追車害騎士摔到滿身傷 飼主辯是流浪狗仍被判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中郭姓男子飼養1隻黑狗平時都讓牠在外自由活動，未料林女子騎車經過卻遭黑狗狂吠、追車，林嚇到撞上路邊大貨車全身傷，郭男否認為飼主辯稱只有拿便當餵那隻「流浪狗」，但法院比對證詞，發現郭事後也將黑狗綁起來養，認定其為飼主，依過失傷害罪判他拘役40日，可上訴。

檢警調查，郭男平時容任飼養的1隻黑狗在馬路上遊蕩，林姓女子2022年11月29日騎車經過時，因黑狗突然竄出並且瘋狂追車，林女遭受驚嚇機車失控打滑，連人帶車撞到停在路邊的1輛大貨車，導致全身多處擦挫傷、右手腕關節脫位。

檢警經查，黑狗是郭男飼養，依過失傷害罪嫌起訴他。台中地院審理時，郭男矢口否認犯行，辯稱那隻黑色犬隻是流浪狗，並非他飼養，自己只是下班會帶便當給牠吃。

法院詢問林女，她是如何得知黑狗是郭男飼養？林表示是案發地周邊居民跟她說這隻狗的主人是郭，另郭也自承，他工作回來有帶一切剩飯、剩菜都會給牠吃，且起初也不否認為飼主。

法院再詢問黑狗是否為郭飼養，郭表示現在綁起來是他在養，以前看到牠是拿便當給牠吃，顯見郭男始終供給黑狗食物，並未因這次事故後有所改變，並在事發後採取一定程度防範措施，認定其為飼主。

法院審酌，郭男飼養黑狗，未注意防範犬隻不得侵害他人，容任其在外遊蕩期間追逐馬路的機車騎士，造成林女受驚嚇發生意外，另考量郭擔任臨時工經濟不優渥，林對他求償85萬元為不小負擔，但郭也沒補償任何損害，依過失傷害罪判他拘役40日，得易科罰金。

示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照
示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照

傷害罪 流浪狗 台中市

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