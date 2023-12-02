吸金案聖堡威廉號娛樂漁船 4日法拍底價300萬不看好

船齡25年、總噸位49.68噸的「聖堡威廉」號娛樂漁船，目前停放在基隆八斗子漁港，因涉及不法吸金案刑事判決確定後之變賣，由於屬海商法上「船舶」，準用不動產拍賣程序。行政執行署宜蘭分署12月4日在基隆辦公室拍賣，底價300萬元，但因老舊、漏水，漁業界對首拍不看好。

宜蘭分署4日上午11時將在基隆辦公室拍賣「聖堡威廉」號遊艇、所轄基隆及新北地區多筆不動產、空壓機等驗車場設備。其中「聖堡威廉」號娛樂漁船，為台南地檢署囑託宜蘭分署執行不法吸金案刑事判決確定後之變賣，由於屬海商法上「船舶」，准用不動產拍賣程序。

宜蘭分署指出，民眾得以現場投標或通訊投標方式競標，拍賣所得將分配發還被害人。同日上午11時還有空壓機、車輛檢驗設備及冷氣主機等動產拍賣，有興趣民眾可把握機會。

宜蘭分署表示，台南地檢署2003年偵辦不法吸金集團案，沈姓等被告非法吸金上億，以不法資金購得「聖堡威廉」，相關被告已被判刑，「聖」船屬犯罪所得賣，所得會用來償還被害人損失。

聖堡威廉CTF3-000023，總噸位49.68噸，淨噸位27.36噸，船舶國籍為中華民國，並領有漁業執照，執照有效日期已逾期。該漁船目前置放在基隆八斗子漁港漁船加油站附近，1998年建造完成，查扣十多年，總噸位49.68噸，淨噸位27.36噸，國籍為中華民國。