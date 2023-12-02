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吸金案聖堡威廉號娛樂漁船 4日法拍底價300萬不看好

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

船齡25年、總噸位49.68噸的「聖堡威廉」號娛樂漁船，目前停放在基隆八斗子漁港，因涉及不法吸金案刑事判決確定後之變賣，由於屬海商法上「船舶」，準用不動產拍賣程序。行政執行署宜蘭分署12月4日在基隆辦公室拍賣，底價300萬元，但因老舊、漏水，漁業界對首拍不看好。

宜蘭分署4日上午11時將在基隆辦公室拍賣「聖堡威廉」號遊艇、所轄基隆及新北地區多筆不動產、空壓機等驗車場設備。其中「聖堡威廉」號娛樂漁船，為台南地檢署囑託宜蘭分署執行不法吸金案刑事判決確定後之變賣，由於屬海商法上「船舶」，准用不動產拍賣程序。

宜蘭分署指出，民眾得以現場投標或通訊投標方式競標，拍賣所得將分配發還被害人。同日上午11時還有空壓機、車輛檢驗設備及冷氣主機等動產拍賣，有興趣民眾可把握機會。

宜蘭分署表示，台南地檢署2003年偵辦不法吸金集團案，沈姓等被告非法吸金上億，以不法資金購得「聖堡威廉」，相關被告已被判刑，「聖」船屬犯罪所得賣，所得會用來償還被害人損失。

聖堡威廉CTF3-000023，總噸位49.68噸，淨噸位27.36噸，船舶國籍為中華民國，並領有漁業執照，執照有效日期已逾期。該漁船目前置放在基隆八斗子漁港漁船加油站附近，1998年建造完成，查扣十多年，總噸位49.68噸，淨噸位27.36噸，國籍為中華民國。

漁業界人士說，該船外觀老舊雖無明顯破損，因已停放十多年，船艙底部進水，儀器有的也不見了，船內部雜亂，恐怕不一定堪用，預估首拍有興趣的應不多。執行人員近日勘查，無法確定是否還堪用，如首拍不成會降價進入二拍。

「聖堡威廉」號娛樂漁船，12月4日在基隆辦公室拍賣，底價300萬元。圖／行政執行署宜蘭分署提供
「聖堡威廉」號娛樂漁船，12月4日在基隆辦公室拍賣，底價300萬元。圖／行政執行署宜蘭分署提供

基隆 吸金 法拍

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