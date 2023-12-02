老公偷情越籍按摩師還生一子 原配怒告求償100萬
新北市已婚王姓男子勤跑按摩店，竟是愛上越南籍陳姓女按摩師，不僅發生親密行為，女按摩師還產下一名子女，王男元獲悉怒提告陳女並求償100萬元，新北地院日前判決陳女應賠償精神撫慰金30萬元，可上訴。
判決指出，在新北經營輪胎行的王姓男子於2021年初向結縭16年的妻子劉姓女子坦白，承認與越南籍陳姓女子發生婚外情，因陳女於2019年9月產下一子，他為負起賣任，同年10月已至戶政事務所完成認領手續，因小孩已經快兩歲，覺得不該再隱瞞，讓元配大為震怒，氣憤對陳女提告並求償100萬元神撫慰金。
從事按摩服務業的陳女出庭表示，王男於2018年間，經常到按摩店消費，雙方聊天時，王男給她看他與前女友的保護令，並說二人分手了，並請她幫忙把保護令收好，後來因就覺得二人談得來就在一起了，陳女辯稱，直至2019年懷孕後，都不知王男是有配偶的已婚男子。
「他說你東西壞掉了，然後就打不出來，這樣，然後就讓你老公在外面跟別人打炮。」法官依據劉女所提出與陳女二人之間的對話內容，認為陳女早知王男為已婚之子，日前判決陳女應賠償劉女精神撫慰金30萬元，仍可上訴。
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