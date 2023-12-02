高雄女遭假投資詐131萬 詐團貪心索50萬害車手被收押

周姓女子今年9月在網路看到投資廣告，加入群組後遭洗腦，依指示買賣股票，陸續投資131萬餘元，眼見獲利翻倍，要提領時對方聲稱遭凍結，需再交付50萬才能出金，讓周起疑報警，林姓車手取款時被埋伏警方逮獲，因涉嫌重大且有共犯在逃，遭檢方聲押獲准。

林園警分局警方指出，家住林園區的周姓女子（46歲），今年9月在網路上看到投資廣告，透過LINE加入某股票交流學習群，群組內每天會貼「股票盤前分析」訊息，並告知周可下載該投資公司的APP平台，完成登入後開始依照指示買賣股票。

周見群組內不少群友聲稱投資有高獲利，於是砸錢投資，陸續匯款、面交131萬5000餘元，由於見獲利翻倍，想提領紅利時，對方卻聲稱金額遭凍結，又向周遊說加碼50萬就可出金，周直覺可疑，向林園警分局林園派出所報案。

警方將計就計，上月28日在周女和詐騙集團成員相約面交的林園北路附近埋伏，見車手林姓男子（44歲）搭計程車出面取款，得手徒步離去時，警方追上前將林壓制逮捕，起出贓款及林持有的一堆假證件。