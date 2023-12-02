地下水管滲漏致路面高低差 台南女收費員自摔獲賠百萬

台南市交通局王姓女收費員前年2月上班騎機車經中西區慈音街口，因台水公司所設路面下方水管滲漏，工務局疏於養護，路面產生高低差且未設警示標誌，致她人車倒地受傷，光公傷假請1年11月，求償191萬元，法官認她越級駕駛應負擔30%過失責任，判工務局及台水賠償近百萬元。

王女主張，去年2月17日下午2時騎普通重型機車，沿工務局管理養護的公園路北往南行駛，行經慈音街口時，因台水公司在該路段下方設置水管滲漏，工務局疏於養護，致該處產生高低差，且未設置警示標誌警告用路人注意，導致她重心不穩，人車倒地，機車毀損，左側鎖骨骨折、肩膀、左膝擦挫傷。

因此，她向工務局及台水公司請求連帶賠償醫療費用、計程車費、看護費用、收入損失、機車維修費及慰撫金共191萬多元。

工務局表示，該路段因台水公司在路段下方設置的工作物水管滲漏，致該處產生高低差，發生事故，致王女受傷，賠償責任在台水公司；況且該局已盡養護管理之責。

台水公司指出，該路段下方設置工作物水管滲漏而有高低差，起因中華電信公司曾在該路段進行刨鋪作業而生，並非公司所造成，王女對公司請求賠償並無理由。台水主張，王女僅領有輕型機車駕照，卻騎乘重型機車行駛在該路段，並有超速行為，均對事故發生及損害擴大有過失。

台南地院認為，依警方事故後現場調查紀錄及相關資料，該路段確有高低差，再依台水翌日即向工務局申請臨時道路挖掘許可申請書、許可證、施工過程照片，證明台水在該路段下設置工作物自來水管確有滲漏水，而滲漏水造成周邊土壤軟化，再經車輛輾壓後低陷，依常情即可認定。

法院表示，工務局既為該路段管理機關，依該路段照片可見曾有挖掘修補情形，自應主動積極監測該路段路面是否仍平整，是否應再為修補，但工務局既未及時發現有高於0.6公分高低差，即時修補，管理上有欠缺。