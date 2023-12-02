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律師與前妻吵架推倒樓梯間害骨折 辯正當防衛被判刑6月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

張姓執業律師與梁姓前妻去年因律師事務所內部問題發生爭執，張男不滿妻子不斷出言咄咄逼人，一怒之下出手推倒，害梁女跌坐樓梯間導致胸椎壓迫性骨折受傷，梁女依法提告，新北地院日前依傷害罪判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，35歲張姓男子在新北市與前妻梁姓女子共同經營法律事務所，由前妻掛名擔任事務所負責人，去年12月初上午7時許，在公寓4樓住處為了勞健保及經營權的問題發生爭吵，張男不滿前妻不斷出手朝他頭及臉部揮打，一怒之下，用力推開，害梁女因重心不穩，跌坐公寓4樓與5樓的樓梯間，導致胸椎壓迫性骨折受傷。

梁女不滿張男見她摔倒後，直接走回屋內對受傷疼痛無法起身的她不理不睬，直到上午8時許，員工到公寓2樓事務所開門上班時，聽到梁女的呼救聲，才上樓察看並協助叫救護車送醫。

「我是正當防衛。」張男到庭後辯稱，因前妻當時不斷動手打人，才會防衛性的出手將前妻推開，否認有傷害前妻之意，張還提出其於事發一周後至醫院探望前妻時所拍攝其個人臉部照片，並未見其頭部、臉部、眼瞼處有何明顯傷勢，張男解釋說，因已過數日，外傷應已痊癒。

法官認為張男的個人傷勢應不嚴重，且不顧前妻受傷後，倒在樓梯間呼救長達1個多小時，直到有事務所員工來上班才協助就醫，認定張男確有傷害前妻的犯意，日前依傷害罪判刑6月，得易科罰金18萬元，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

前妻 壓迫性骨折 律師

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