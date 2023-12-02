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渣男用女友名義買賓士、信貸200萬卻不還 被催揚言公開她淫照

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓男子讓女友背2百多萬車貸、信貸、卡債，女友催討，他心生不滿，接連傳送「汽油彈這麼厲害喔，可以燒死8人」、「那一次妳真的是高潮了，我在扣你的時候，手機也在錄影」等訊息恐嚇，還撂話「我如果被通緝，我發誓我會去妳家大家抱著一起」。一審依恐嚇危害安全罪判陳10月徒刑，台灣高等法院減為9月得易科罰金之刑定讞。

陳姓男子和前女友交往期間，曾以貸款方式購買賓士轎車，又向銀行借信用貸款、積欠信用卡債，總計達200餘萬元，都是以女友為貸款的債務人，卻未依約償還各項貸款，使得女友背上龐大債務。

兩人分手後，女方不斷要求陳依約償還貸款卻不果，她說「你要來我公司或我家就來，我也歡迎你來，我等你」，結果陳惱羞成怒，2022年7月1下午傳送縱火新聞的報導連結，再傳「這新聞滿屌的」、「汽油彈這麼厲害喔，可以燒死8人」、「值得學習」、「我很想把影片還給你」、「我不想要再留戀了，我現在看我會覺得佷噁心」、「那一次妳真的是高潮了、「所以妳希望影片給大家看?」、「小姐你還對著鏡頭淫蕩耶」訊息。

同月4日，陳又傳送「我請你們吃燒烤」、「好吃喔」、「我覺得他哪個太遜了，燒的火不夠大」等簡訊，前女友因害怕，向桃園市警桃園分局報案，桃園地檢署偵結後起訴。

陳辯稱是前女友先激怒他，他才會說這些話，對方幾乎每天都在騷擾他，還帶兄弟來他家亂。桃園地院認為前女友並沒有要激怒陳，反而是卑微地不斷要求他依約償還由她擔任借款名義人的債務，陳屢屢威脅縱火、公開性愛影片，女方不可能不畏懼，因此判10月徒刑。

陳上訴，高院認定他犯恐嚇危害安全罪2次，因二審時陳坦認罪行，量刑因子變動，因此撤銷改判。高院考量陳的犯罪類型、動機、態樣、次數等，定執行刑9月徒刑，並得易科罰金。

陳姓男子讓女友背2百多萬車貸、信貸、卡債，女友催討，他心生不滿，接連傳送「汽油彈這麼厲害喔，可以燒死8人」、「那一次妳真的是高潮了，我在扣你的時候，手機也在錄影」等訊息恐嚇，還放話「小姐你還對著鏡頭淫蕩耶」。台灣高等法院依恐嚇危害安全罪判陳9月徒刑，得易科罰金定讞。示意圖／ingimage
陳姓男子讓女友背2百多萬車貸、信貸、卡債，女友催討，他心生不滿，接連傳送「汽油彈這麼厲害喔，可以燒死8人」、「那一次妳真的是高潮了，我在扣你的時候，手機也在錄影」等訊息恐嚇，還放話「小姐你還對著鏡頭淫蕩耶」。台灣高等法院依恐嚇危害安全罪判陳9月徒刑，得易科罰金定讞。示意圖／ingimage

女友 卡債 分手

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