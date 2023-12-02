【即時短評】檢察基層打詐能量已淘空 高層還在表功

台灣高檢署報告懲詐公布數據，凸顯司法對此的重視，資訊顯示壓制犯罪氣焰有成，人民卻對數字冷感，國家機器大選前一番說明的目的是著眼人民利益，還是有政治考量？

官方認證，台灣一年被騙金額70億元，高端人士受騙礙於面子不報案，市井小民一點小損失不想跑法院，合理推斷詐騙「犯罪黑數」遠比官方說法多上幾倍不止。

貪官汙吏侵蝕公庫，嫌惡程度有限，人民被騙走幾萬元，可能影響生計；法務部是制定刑事政策責任機關，檢察官是偵查主體，一再衍生的詐欺案，早就壓垮檢察官的鬥志。

打詐不能不付出，要靠財力與物力，尤其要倚重充足的人力。高雄市警察局長對防詐宣導費為何聊備一格解釋：要用最少經費做最大效果；此外，科技偵查立法的牛步化，造成檢警辦案武器遜於犯罪集團，財力和物力，都是要解決的燃眉之急。

檢察人力問題更大。二、三審檢察署遇缺補好、補滿，站在第一線與詐團抗衡的檢察官，人手卻明顯不夠；歡迎律師轉任檢察官，吸引不到人才，檢察官助理上陣了，似杯水車薪，人事制度淘空檢察量能，誰來偵查詐欺？

行政有關部門打詐配置進化又進化，從「打詐1.0」到「打詐1.5」，南部有警察機關自稱已進階到「打詐2.0」，打詐用「幾點幾」來標榜意涵何在？就算打詐升級到「8.0」，人民的血汗錢照樣被騙，官樣的宣傳文章有什麼意義？