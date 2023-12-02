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國安法修法 發展組織罪改二審管轄

聯合報／ 記者王聖藜歐陽良盈／台北報導

國家安全法部分修正條文昨天施行，目前全國地檢署偵查中有關違反國安法「發展組織罪」案的一審管轄權，將改為二審法院管轄，法務部官員證實，即日起有廿九件偵查中案件會移由台灣高等檢察署或分署偵辦。

法務部指出，境外敵對勢力嚴重危害國家安全，此類案件具有機敏性、專業性，國安法修法改由高等法院為第一審管轄，二審法院得設立專業法庭或指定專股檢察官辦理。

法務部表示，現行國防軍事採購雖已明定限制大陸地區產品，但卻屢屢發生廠商以大陸贗品交貨，危害國防軍事戰力，因此在國安法增訂「不得交付或提供陸製品或服務」、「不得交付或提供不實軍用武器、彈藥、作戰物資」等處罰規定。

另外，立法院昨天三讀通過修正刑事訴訟法，增訂心理師拒絕證言權，且為周全檢察官可用於緩起訴處分的處遇措施，列入心理治療和諮商。

三讀條文對鑑定制度做出重大變革，包括被告、辯護人及得為被告輔佐人之人，於偵查中可以請求鑑定，檢察官在偵查中選任鑑定人前，得予被告及其辯護人陳述意見的機會。

三讀條文規定，被告因精神或其他心智障礙，以致不解訴訟行為意義或欠缺依其理解而為訴訟行為能力者，應於其回復以前停止審判；有此停止審判等原因者，當事人、辯護人或輔佐人得聲請停止審判。

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