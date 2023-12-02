蘇震清違令出海 海巡署：只清點人頭難確認

立委蘇震清（右）因貪汙索賄被限制出境、出海，他日前陪兒子蘇孟淳（左）到小琉球造勢，卻遭檢舉違反限制出海規定。圖／ 聯合報系資料照

立委蘇震清因貪汙索賄案遭限制住居與出海，近日他因幫參選屏南區立委的兒子蘇孟淳到琉球鄉站台，被檢舉違反「限制出海」禁令，引發外界議論。台灣高等法院指出，當被告遭限制出境出海時，即發函移民署、海巡署，如何執行由各單位負責。

過去因限制出境、出海沒有明確規範，實務上多以「限制住居」來當出境、出海的依據，但常發生當事人買了機票才知出不了國的狀況。立法院在二○一九年於刑事訴訟法增訂限制出境、出海專章，限制出境、出海成為獨立的強制處分，也有期間限制。

高院表示，就字面上看，「限制出海」文義很明確，就是不能踏到海裡，人一旦入海，即可能以各種方式潛逃。在警方通報蘇震清至琉球鄉後，法院即向海巡署詢問為何蘇可以出海？但得到僅負責「清點上船人數」的答案。高院指出，要怎麼執行、制度面如何改進，海巡署如有執行上困難，應和政院、法務部等單位反映。

司法院說明，「出海」是在補出境限制的不足，縱使在「領海」內也一樣，如果出海必要，可向原裁定法院聲請變更。多數法官認為從字面上看，「限制出海」就是不能踏出海岸線，搭交通船即便無人接應，到另一個島也有潛逃機會。

海巡署指出，目前實務上以需登記、查驗身分的實名制航線為主要限制出海查察標的，海巡安檢對於漁船或娛樂漁船出海，會查驗相關人身分，例如高雄旗津渡輪因在港內航行，不是出海，沒有出境問題，但搭交通船到小琉球、綠島、蘭嶼，就有出海問題。

海巡人員認為，每年遭限制出海人數可能上萬人，除非是名人並知已被限制出海，否則在沒實名艙單下，只清點人頭很難確認哪些人被限制出海。