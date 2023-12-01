辦餐會涉賄選 北市松山區里長4萬元交保
檢調獲報，台北市松山區蘇姓里長涉嫌舉辦餐會，為特定立委候選人賄選，台北地檢署今天指揮調查局搜索，並約談蘇男等人說明。檢察官複訊後，諭令蘇男4萬元交保。
另外，台北市信義區許姓里長被控於今年10月間以贈送價值200多元的壽麵與垃圾袋給信義區選民，為特定立委候選人助選，檢察官也約談許女等人說明，訊後請回。
檢調接獲檢舉，台北市松山區蘇姓里長涉嫌於今年8月間在松山區某餐廳舉辦5桌、1桌新台幣8000元的餐會，邀集包括特定候選人、溫姓里長在內的多名里長、選民到場，為特定立委候選人拉票。
北檢今天指揮調查局台北市調處搜索蘇姓里長的里辦公室及住居所，並約談蘇男等8人到案說明。檢察官晚間複訊後，諭令蘇男4萬元交保。
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