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戴資穎再受邀任形象大使 籲民眾反賄選

中央社／ 台北1日電

橋頭地檢署再次邀請世界級羽球天后戴資穎擔任反賄選形象大使。圖／橋頭地方檢察署提供
橋頭地檢署再次邀請世界級羽球天后戴資穎擔任反賄選形象大使。圖／橋頭地方檢察署提供
「羽球天后」戴資穎今天再度應邀擔任檢察機關「守護台灣，全民反賄選」形象大使，呼籲民眾攜手反賄選。

戴資穎曾任2022年9合1地方公職人員選舉反賄選形象大使，最高檢察署、台灣橋頭地方檢察署及台灣高雄地檢署今年再邀戴資穎擔任反賄選形象大使，號召全民「嚴查境外勢力、對抗假訊息、拒絕選舉賭盤」。

戴資穎說：「球場上我準備好球拍，準備打出一場好球，選舉時我備好手機準備蒐證」，選舉如運動比賽、競爭激烈，唯有杜絕賄選、選賢與能，才能端正社會風氣，營造乾淨政治環境。

世界女子單打排名第4的戴資穎在今年世界羽球聯盟（BWF）賽季拿下亞洲羽球錦標賽、中華台北羽球公開賽2場國際賽金盃，目前積極備戰13日開打的年終總決賽，爭搶250萬美元（約新台幣7851萬元）總獎金，而外界關心的膝蓋傷勢已恢復得差不多了。

檢察總長邢泰釗也前往高雄市拜會戴資穎父親戴楠凱表達感謝，除關心戴資穎備戰狀況，也相當感謝戴資穎長期參與法務部反賄選工作，希望藉戴資穎運動海報及公車車體廣告，吸引全民重視總統與立法委員選舉反賄選宣導。

賄選 運動 戴資穎

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