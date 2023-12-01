北市里長涉辦餐會、送壽麵及垃圾袋涉賄選 檢方訊後1人請回

檢調查出，台北市有里長涉嫌贈送總價值達200元的壽麵及垃圾袋給里民、舉辦餐會宴請里長及里民，涉嫌違反公職人員選舉罷免法。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，搜索台北市松山區蘇姓里長、信義區許姓里長的住居所及里辦公室等4處，約談被告7人、證人1人到案，複訊部分涉案人。檢方諭知許無保請回，蘇仍在偵訊中。

國民黨北市立委參選人徐巧芯稍早在臉書發文表示，她的選區內有選3名里長遭調查局約談，她認為，檢方把例行性跟地方合作活動抹黑成賄選。

檢調接獲檢舉，今年8月間，蘇涉嫌在餐廳舉辦餐會，每桌價格約8000元，共辦了5桌，邀請溫姓里長及里民等人士用餐，徐巧芯有參與該餐會。

檢調查出，今年10月間，許涉嫌以重陽敬老名義，贈送壽麵及單包售價100元的大包垃圾袋等物給里民，再將品項裝入印有徐巧芯姓名的袋子中，里民收到的品項不一，檢方估計，物品總價值達200元。

檢方認定，蘇、許等人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，對有投票之人交付其他不正利益等罪嫌。近日檢調單位不排除約談徐巧芯，釐清案情。