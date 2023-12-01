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台北市里長辦餐會、送壽麵及垃圾袋涉賄選 檢調約談2里長
檢調查出，台北市有里長涉嫌贈送價值達200元的壽麵及垃圾袋給里民、舉辦餐會邀請里長及里民參與，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索4處，約談被告7人、證人1人到案，稍晚複訊部分涉案人，全案朝涉嫌違反公職人員選舉罷免法方向偵辦。
據了解，今年8月間，台北市松山區蘇姓里長在餐廳舉辦餐會，每桌價格約8000元，共辦了5桌，並邀請溫姓里長及里民等人士用餐，徐巧芯有參與該餐會；此外，今年10月間，台北市信義區許姓里長涉嫌以重陽敬老名義，贈送壽麵及單包售價100元的大包垃圾袋等物給里民，檢方估計物品總價值達200元。
檢方認定，蘇、許等人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，對有投票之人交付其他不正利益等罪嫌。北檢今指揮調查局台北市調查處搜索4處，約談被告7人、證人1人到案，稍晚複訊部分涉案人。
國民黨北市立委參選人徐巧芯稍早發文表示，她的選區內有選3名里長遭調查局約談，她認為，檢方把例行性跟地方合作的活動抹黑成賄選。
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