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國安法修法拉高辦案層級　29「偵查中共諜案」移二審偵辦

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國家安全法部分修正條文今天開始施行，目前全國地檢署偵查中有關違反國安法「發展組織罪」案件的一審管轄權將改為二審法院管轄；法務部官員今天證實，即日起有29件偵查中案件會移由台灣高等檢察署、相關分署偵辦。

法務部表示，境外敵對勢力嚴重危害國家安全，此類案件具有機敏性、專業性，國安法修法規定改由高等法院為第一審管轄，二審法院得設立專業法庭或指定專股檢察官辦理。

法務部表示，現行國防軍事採購雖已明定限制大陸地區產品，不過，屢屢發生廠商以大陸贗品交貨，危害國防軍事戰力，因此在國安法增訂「不得交付或提供陸製品或服務」、「不得交付或提供不實軍用武器、彈藥、作戰物資」等處罰規定。

法務部指出，為因應國安法第二階段施行，日前邀集台灣高等檢察署通盤檢討全國偵辦中的國安法案件，研擬「案件移交」注意事項，就案件簽移、合併管轄、送卷、羈押中人犯、通訊監察、通緝等事宜通函全國地檢署配合辦理。

法務部表示，目前檢察機關查辦中的29件國安法發展組織案，於新法施行後將全數移由二審國安專組偵辦，以遏止不法滲透勢力。

法務部也表示，為防止對岸透過在台發展組織支應特定政黨或候選人競選資金，已將阻絕境外勢力介入選舉列為重點查緝工作，法務部所屬檢察機關也會積極指揮警調人員全力查辦。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

國安法 法務部

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