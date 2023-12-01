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今年度最後一場的法拍會 五十鈴貨車、ALTIS1元起標

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

行政執行署台南分署今年度最後一場的拍賣會，預定5日上午10時起在1樓中庭廣場登場，動產拍賣品包括2005年份五十鈴貨車、2006年份TOYOTA ALTIS、光陽機車、三陽機車、畫作及桌上型電腦等，應有盡有，歡迎民眾競標。

台南分署指出，動產拍賣品部分，較吸睛的物件有二，一是2005年份五十鈴貨車，2999CC，該車輛未滯欠牌照稅、燃料費或罰鍰，第2次拍賣，不定底價，1元起標；另2006年份TOYOTA ALTIS，1794CC，該車輛滯欠牌照稅7120元、交通罰鍰1800元、燃料費9600元、公路法罰鍰1800元，合計2萬320元，第1次拍賣，不定底價，1元起標。兩車預計會吸引許多民眾搶標。

台南分署表示，12月5日的拍賣活動，是今年度最後一場的拍賣會，為推展行政執行業務，特別邀請成功大學法律系、中信金融管理學院財經法律系師生前來參觀。

此外，會場有台南分署愛心社設攤義賣，義賣的物品由分署同仁愛心捐贈，義賣所得將用來協助弱勢義務人或公益團體。且國稅局台南分局、財政稅務局新化分署、中央健康保險署南區業務組等移案機關設攤宣傳，展翼烘焙坊設攤販售麵包與餅乾。

台南分署指出，2006年份TOYOTA ALTIS，1794CC，該車輛滯欠牌照稅、交通罰鍰、燃料費等，合計2萬320元，第1次拍賣，1元起標。圖／台南分署提供
台南分署指出，2006年份TOYOTA ALTIS，1794CC，該車輛滯欠牌照稅、交通罰鍰、燃料費等，合計2萬320元，第1次拍賣，1元起標。圖／台南分署提供
台南分署表示，這輛2005年份五十鈴貨車，2999CC，該車輛未滯欠牌照稅、燃料費或罰鍰，第2次拍賣，不定底價，1元起標。圖／台南分署提供
台南分署表示，這輛2005年份五十鈴貨車，2999CC，該車輛未滯欠牌照稅、燃料費或罰鍰，第2次拍賣，不定底價，1元起標。圖／台南分署提供

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