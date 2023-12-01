超強的！金門監獄「大哥」水電班7人參加筆試全過關

福建更生保護會攜手國立金門高級農工職業學校與法務部矯正署金門監獄，10月在監獄開辦「大哥」自來水管配管技訓班，遴選具相關工作經驗及負擔家計等背景7位弱勢收容人參訓，7人日前戒護到金門高職參加學科全國檢定，今天開放網路查詢成績，7人首關筆試全過關，讓協助授課的老師聽了都很欣慰。

據了解，這7名「同學」在訓練期間都相當認真，很珍惜這次的學習機會，大家都抱著一定要考上的信念，果然「皇天不負有心人」，7人全部一次過關，其中有4位，還取得90分以上的高分，最低的也有近80分，成績相當優異。

有同學私下表示，少年時不懂得想，中年之後有機會重拾書本，更加地珍惜，這次的成績是個人一生以來考過最高分的一張試卷，會再接再厲，讓家人與朋友刮目相看。

福建更生保護會董事長暨福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增在得知今天放榜後，也特別前往金門監獄，偕同金門監獄典獄長楊戶政及金門高職指導老師等，與正如火如荼加緊術科實作練習的同學們加油打氣，一起分享這份喜悅與榮耀。

毛有增在現場也逐一關心7位同學的習藝進度，聆聽每一位同學的心得與回饋，展現對更生人由衷的關愛之情，期許「同學」好好表現，出獄後就可以穩定就業，開創自己的人生。

楊戶政也表示，7位同學在毛檢察長的鼓勵下，以及金門高職許績炎、謝天來、謝銳等指導老師共同教導下，同學們都感受到溫暖，習藝的決心與信心都很高，會主動利用空閒及夜間時間自習，好幾位同學的學科題庫本都翻爛了，取得好成績並非偶然。