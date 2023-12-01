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國安法修正 29起發展組織案移由二審偵辦

中央社／ 台北1日電

法務部今天表示，國家安全法部分修正條文今天施行，發展組織罪第一審管轄權改屬於高等法院，29起偵辦中的發展組織案移由二審偵辦，並納入軍事採購禁用大陸製贗品的處罰規定。

法務部發布新聞稿指出，考量為外國、大陸地區、境外勢力在台灣發展組織的犯罪行為，危害國家安全，且此類案件有機敏性、專業性，因此案件均改由高等法院、高等檢察（分）署為第一審管轄，並由專庭專股檢察官偵辦，必要時一、二審檢察機關將採團隊辦案模式。

新聞稿表示，已與高檢署、司法院、台灣高等法院，研商國安案件強制處分的銜接事項，並研擬法務部案件移交應行注意事項，針對案件簽移、合併管轄、送卷方式、羈押中人犯、通訊監察、通緝、團隊辦案等程序通函各地檢署。

法務部指出，境外勢力對台灣持續文攻武嚇，以拉攏、吸收現役及退役軍人、刺密洩密、交付賄賂等手段滲透，並發展不法組織，破壞台灣政治體制，目前所屬檢察機關正偵辦29起發展組織案件，將由二審國安專組檢察官偵辦。

法務部指出，已通盤檢討偵辦中國安案件，研議增補人力與設備，並針對國安專組檢察官，加強國安案件研習，強化執法量能，確保國家安全及保障經濟命脈。

此外，法務部表示，現行國防軍事工程、財物或勞務採購實務，採購契約已明定限制大陸地區產製，仍屢發生廠商以大陸地區產製贗品交貨，有危害國防軍事戰力、國家安全之虞，因此增訂「不得交付或提供大陸製品或服務」、「不得交付或提供不實軍用武器、彈藥、作戰物資」等禁止及處罰規定，確保國防軍品及設施安全。

法務部強調，明年總統、立委選舉將近，可預期境外勢力介入選舉的力道大於地方型選舉，已將阻絕境外勢力介選列為重點查緝工作，呼籲國人提高警覺心，唯有國家安全，才能守護人民免於憂患。

法務部 國安 立委選舉

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