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酒醉遭2男撿屍 拿他iPhone「刷臉」解鎖登網銀匯出3萬4

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓、劉姓男子凌晨經過夜店，見林姓男子喝醉倒在一旁竟動起歪腦筋，假裝好意載他回家卻帶到超商，趁林意識不清拿他手機「刷臉」以臉部辨識解鎖成功，登入網路銀行APP匯出他3萬4000元分贓，刑事依洗錢罪判陳、劉各4月、3月徒刑，民事判2人應給付林3萬4000元，可上訴。

檢警調查，陳男、劉男和林男素不相識，2021年11月21日凌晨4點多經過南屯區某夜店時，發現林男酒醉倒在店家前意識不清，陳、劉認為有利可圖就開車載他到附近超商，趁著林昏睡時拿他的iPhone13PRO手機，並以臉部辨識系統解鎖。

2人繼續操作林男的手機，還打開裡頭銀行APP，登入林的帳號後轉帳3萬4000元到另名廖姓女子戶頭，隨後再約廖女出面提領出現金分贓，林男後來清醒，當天中午11點多才驚覺戶頭有轉出金流紀錄報警才曝光。

台中地院審理時，陳男、劉男均否認犯行，並互相推卸責任，林男則供稱，當天和朋友去夜店玩，結果自己喝醉朋友也先離開，他就在店門口吐，本來想叫車但突然有2個人說要載他回去，他以為是朋友就被架上車，且當時有警察來開單。

林還說，陳男、劉男還問他被開單後罰單錢要怎麼算，後來稍微酒醒驚覺不認識對方想趁機逃跑，卻仍被載到超商要他領錢，2人就一直堅持要他用手機轉帳，自己手機也被拿走，不清楚他們如何用臉部解鎖，清醒後發現遭轉出3萬4000元就去報案。

法院認為，陳、劉雖均否認犯行，但林男和對方均不認識，疏難想像有何理由要轉帳出去，認為陳等確實利用林酒醉時以臉部辨識轉帳。

法院審酌，陳男有恐嚇前科，這次又在服刑保外就醫期間所為，素行不良，依洗錢罪判陳、劉各4月、3月徒刑，並各併科2萬元、1萬元罰金。

林男再提民事附帶刑事損害賠償，對2人求償3萬4000元。對此，陳辯稱劉男也有拿錢，應各賠償一半，劉則沒到庭辯論、未提書狀聲明陳述；民事庭審理後判2人應給付林3萬4000元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

夜店 超商 意識

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