林右昌赴宜蘭視察 呼籲防堵境外勢力介入選舉

內政部長林右昌。聯合報資料照片 內政部長林右昌今天赴宜蘭視察選前治安工作，並呼籲現今選舉不只有賄選，還要面對假訊息與境外勢力介入的威脅，請民眾提高警覺，辨清訊息真實性，讓明年選舉順利進行。

林右昌上午前往宜蘭縣警察局視察選前治安工作，慰勉員警辛勞，隨後前往四結福德廟、羅東奠安宮參拜。

林右昌受訪時說，現今選舉不只有賄選問題，還要面對認知戰、假訊息及境外勢力介入的威脅，過去1年就有特定人士被招待前往中國，請民眾認清事實、提高警覺，辨清訊息的真實性，讓選舉順利進行。

林右昌表示，內政部「提升道路品質計畫」第2批次日前剛審查完畢，其中與宜蘭縣有關的共有6案，包含羅東鎮城鎮之心周邊道路、冬山鄉大安路周邊等；連同第1批次，宜蘭縣共15案通過。

林右昌說，中央政府相當重視人民通行環境品質的提升，明年可能會推展4年新台幣400億元的改善計畫，包含提升地方道路品質與人本通學環境，中央經費充足，希望地方政府做好規劃與準備，積極向中央提案，一起提升人民生活品質，促進地方建設。

宜蘭縣警察局發布新聞稿指出，林右昌肯定縣警局積極推動「打詐宜蘭隊」，打擊詐騙集團；縣警局今年度共計攔阻242件、攔阻金額約為1億2036萬元；林右昌也期勉縣警局持續積極從事防詐工作，讓民眾安居樂業。