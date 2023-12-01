快訊

停火時間到！以軍宣布重新開戰 稱「哈瑪斯違反協議」

吳欣盈稱5日見真章 李艷秋質疑：沒美籍但有歐洲籍？

推廣城市觀光…桃市府24小時直播飛機起降 桃機憂被「看光光」

幫傭自稱能牽線打官司、讓小孩進名校 狠詐單親媽148萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓女子受僱到廖姓單親媽媽家擔任幫傭，陳因而得知廖兒女的生父另有家庭，且廖不希望身世背景曝光，就趁廖打算循請求扶養費訴訟、辦小孩入學等，佯稱認識律師、老師等，向廖詐得148萬元；法院刑事依詐欺等罪判她2年，民事另判陳應給付廖148萬元，可上訴。

檢警調查，陳女2020年9月至11月受僱到廖女家擔任幫傭，因清楚對方單親扶養小孩，又得知孩子生父另有家庭，且廖女更不願被他人恣意揭露家庭身世背景，就利用廖安排子女請求扶養費、申請入學機會，佯稱自己認識台中1名綽號「老頭」的律師可代處理。

陳女並向廖要先支付28萬元，另可介紹某私立名校老師處理申請入學、引薦面試，另還需要90萬元，廖照著陳的指示給錢後，陳又以「要對律師好一點」等話術，要求廖再拿出30萬元紅包，前後向她詐取148萬元。

未料經廖女詢問進度，陳直到同年底仍一再拖延才驚覺受騙，陳竟還以臉書假帳號佯稱是廖的親友，藉詞向她恐嚇、揚言公開其家庭身世背景等索款38萬元，所幸廖未再上當而未遂。

台中地院審酌，陳女貪圖不法利益，向了女施壓恫嚇強索財物，犯後又否認狡辯未見悔意，審理中又逃亡被通緝才查獲，依詐欺罪、恐嚇取財罪各判她1年6月、6月徒刑。

廖女再提起刑事附帶民事損害賠償，主張陳女前後騙她28萬元、90萬元，及30萬元，一共求償148萬元；對此，陳女未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

民事庭認為，陳女詐欺部分有檢方起訴、刑事判決可佐，且陳女經合法通知未到，又沒提出書狀爭執，可視同自認，陳對廖施以詐術是違背善良風俗加害於對方，顯已構成侵權，一共判陳應給付廖148萬元。

陳姓幫傭假借可幫找律師、名校老師安排小孩面試入學，向廖女騙取148萬元。示意圖／ingimage
陳姓幫傭假借可幫找律師、名校老師安排小孩面試入學，向廖女騙取148萬元。示意圖／ingimage

詐欺 扶養費

延伸閱讀

勾結三重警鎖定外遇男女勒索 佯稱記者售「商業機密」

深圳任教曾年薪百萬起跳 降薪引爆名校生離職潮

影／單親媽露營燒炭取暖亡 前夫謝營主救回2女兒

單親媽露營燒炭取暖亡 醫師：一氧化碳中毒注意這症狀

相關新聞

台南槍殺丟包醫院案凶嫌庭上見3稚子 死者母親受不了痛哭

台南槍殺丟包醫院案是台南地院第二件國民法官參審案，今上午召開準備庭，庭期結束前一刻，法官准予裁押多時凶嫌林澤峰妻子攜3名...

防不了？蘇震清違限海令 海巡署：現行離島交通船不需查驗身分

對於立委蘇震清被法院限制出境、出海，卻被人檢舉他日前搭船前往小琉球，為兒子輔選站台，海巡署今天說明，由於現行國內離島交通...

他狂殺前妻新歡131刀再吊掛門把勒死 法院認定「可教化」免死定讞

高雄市男子何家緯去年到前妻住處，發現前妻新歡吳姓男子在睡覺，怒火中燒持刀刺殺對方131刀，再將吳吊在浴室門把上，吳最終失...

台中夜唱完酒駕要去吃早餐摔車 後面朋友沒發現直接輾斃他

薛姓男子和杞姓友人喝酒夜唱，清晨雙雙酒駕要去吃早餐，杞騎車超速見游姓駕駛貿然左轉摔倒撞上，游毫無作為容任杞躺在路中間1分...

軍人汐止騎車撞死闖紅燈婦人判10月 法官：視線明顯可見

余姓軍人去年騎機車行經新北汐止區大同路3段，見林姓婦人違規穿越道路，卻未注意車前狀況，看向「後照鏡的閃光」來不及閃避，撞...

幫傭自稱能牽線打官司、讓小孩進名校 狠詐單親媽148萬

台中陳姓女子受僱到廖姓單親媽媽家擔任幫傭，陳因而得知廖兒女的生父另有家庭，且廖不希望身世背景曝光，就趁廖打算循請求扶養費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。