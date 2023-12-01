幫傭自稱能牽線打官司、讓小孩進名校 狠詐單親媽148萬

台中陳姓女子受僱到廖姓單親媽媽家擔任幫傭，陳因而得知廖兒女的生父另有家庭，且廖不希望身世背景曝光，就趁廖打算循請求扶養費訴訟、辦小孩入學等，佯稱認識律師、老師等，向廖詐得148萬元；法院刑事依詐欺等罪判她2年，民事另判陳應給付廖148萬元，可上訴。

檢警調查，陳女2020年9月至11月受僱到廖女家擔任幫傭，因清楚對方單親扶養小孩，又得知孩子生父另有家庭，且廖女更不願被他人恣意揭露家庭身世背景，就利用廖安排子女請求扶養費、申請入學機會，佯稱自己認識台中1名綽號「老頭」的律師可代處理。

陳女並向廖要先支付28萬元，另可介紹某私立名校老師處理申請入學、引薦面試，另還需要90萬元，廖照著陳的指示給錢後，陳又以「要對律師好一點」等話術，要求廖再拿出30萬元紅包，前後向她詐取148萬元。

未料經廖女詢問進度，陳直到同年底仍一再拖延才驚覺受騙，陳竟還以臉書假帳號佯稱是廖的親友，藉詞向她恐嚇、揚言公開其家庭身世背景等索款38萬元，所幸廖未再上當而未遂。

台中地院審酌，陳女貪圖不法利益，向了女施壓恫嚇強索財物，犯後又否認狡辯未見悔意，審理中又逃亡被通緝才查獲，依詐欺罪、恐嚇取財罪各判她1年6月、6月徒刑。

廖女再提起刑事附帶民事損害賠償，主張陳女前後騙她28萬元、90萬元，及30萬元，一共求償148萬元；對此，陳女未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。