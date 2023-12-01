「只有過去高峰期的一半」 高檢署稱：壓制電信詐欺見成效

在打詐成為國家重要政策下，高檢署今舉行「112年詐欺情勢分析」，向國人報告打詐成效與相關作為，在原本被視為打詐國家隊三大戰犯的國家通訊傳播委員會NCC、金管會、數位發展部，以及警方跨部會攜手合作下，詐騙集團賴以為生的電信詐騙成長趨勢已趨緩，只有過去高峰期的一半。

高檢署表示，未來將強化查緝境內外電信詐騙案件，並查扣電詐集團犯罪資產返還被害人，同時持續加強與行政機關橫向聯繫，將第一線執法人員發現的打詐議題，邀請各部會共同研議，透過前端行政和後端查緝積極合作，共同打擊電信網路詐欺犯罪。

今年6月，行政院指示高檢署建立與NCC、金管會、數發部等部會的打詐橫向協商平台，高檢署於是成立「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」，經整合司法及行政?能量後，對於查緝境內外電信詐欺集團溯源斷根、查扣電詐集團犯罪資產追贓返被害人、與行政機關建立平台雙向溝通回饋等部分都有良好成效。

在境內、外電信詐欺集團溯源斷根部分，自今年1月至10月止，總計查獲電詐集團1601團、1萬4445人，均較去年同期為高；打詐綱領1.5版自6月實施以來，已進行9波電信詐欺專案查緝，查獲詐欺集團數共944件。

其中，電信詐欺案件數雖仍成長，但趨勢已較緩，透過高檢署與行政機關研議相關作為，透過前端行政管理、後端查緝及相關修法執行下，警示帳戶數成長數已由最高峰的60%，到今年第三季已降至34%，再加上洗錢防制法提供人頭帳戶罪通過施行，可預期人頭帳戶案件將日漸減少，電信詐欺案件也會隨之降低。

查扣電詐集團犯罪資產追贓返被害人部分，今年1至10月，共查扣不法所得40.5億元，高檢署為返還被害人損失，今年7月起推動「檢察機關電信網路詐欺案件罪贓返還作業計劃」，全國一、二審檢方於7至10月間，透過偵審向法院聲請移付調解的和、調解件數達1981件，成功返還被害人金額總計4億3222萬7489元。

至於與行政機關建立平臺雙向溝通回饋部分，針對大量門號申辦異常涉犯電信詐騙，高檢署經與NCC研議後，已在今年6月訂定「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，強化各電信事業落實KYC（實名登記），遏阻包括自然人及企業不法申辦大量門號詐欺犯罪。

對於詐欺集團利用蝦皮購物平台從事三方詐騙案，經研議、溝通後，已促成業者退款可直接退給匯款的被害人，而非詐欺集團買家，且業者已取消匯款轉帳功能並停用虛擬帳號，僅有信用卡付款及貨到付款功能，有效防堵此類詐騙。有關電信詐騙利用第三方支付，數發部在今年7月實施第三方支付業者能量登錄制度，藉由審核業者條件，通知金融機構評估是否給予虛擬、信託或履保帳戶；且審核通過後，仍持續審核、稽查，以防止詐團利用於犯罪。