台南槍殺丟包醫院案凶嫌庭上見3稚子 死者母親受不了痛哭

台南槍殺丟包醫院案是台南地院第二件國民法官參審案，今上午召開準備庭，庭期結束前一刻，法官准予裁押多時凶嫌林澤峰妻子攜3名稚子入庭，向久違不見稚子一一詢問「有沒有乖」，在場的死者母親看到他為了看子女，請求法官通融准予進入法庭，見上一面，她卻再也看不到兒子，她問凶嫌「你不會不好意思？」激動地痛哭，林見狀低聲說對不起

檢警調查，林澤峰與徐姓男子素有嫌隙，今年4月7日晚間相約永康談判，林與同住林昱愷到場，雙方談判破裂，林澤峰涉持改造手槍朝徐心臟處開槍中彈後倒地，2人將徐載往安南醫院急診室門口丟包後逃逸，傷重不治。檢方依非法持有槍彈及殺人罪嫌起訴林澤峰、林昱愷2人。

台南地院上午分別就2人各開準備庭，林昱愷否認犯罪，他表示，不知林澤峰有帶槍，也知道林澤峰會殺人。審判長詢問有沒有幫助林澤峰，他回答「沒有」。

審判長認為，林澤峰否認犯案，即有無罪判決的可能性，且已關押多時，而林澤峰的律師已申請量刑鑑定，需耗時4、5月，林昱愷有盡速審理的必要，一旦林昱愷依國民法官參審制，相關卷證也隨之公開，傾向2人分開審理。

至於林昱愷是否仍循國民法官參審制，林澤峰則改採普通審理程序，審判長也詢問檢辯及死者家屬意見。林昱愷律師認為，依卷證內資料顯示，案發現場相關證人至少13人會出庭，要在一周內作出裁決恐有困難。

檢方也認為有困難，認為依本件複雜程度，如以60、70歲者而言，是否能在短期間內綜合判斷，持保留態度。而本案就林昱愷部分爭議比較大，是否隨審理過程及證據調查的進行，是否還會變更起訴法條等，可能還會有變化。

死者父親也與律師持相同意見，國民法官能否能在短期間吸收、消化及勾勒案情關連性，有所質疑，建請法官不要採國民法官參審制。

面對檢方起訴非法持有槍彈及殺人罪嫌，林澤峰則「承認」，但對究竟攜帶幾發子彈？他說，不知道。而律師也為他申請量刑鑑定，指定由台大醫院來做，備案才是草屯、凱旋醫院。檢方則以訴訟成本及戒護風險為由，應由近而遠，依序應是凱旋、草屯及台大醫院。